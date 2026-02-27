"เปแอสเช" คิดบัญชีแค้น ปะทะ "เชลซี" รอบ 16 ทีมชปล.

ศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2025/26 คลอดผลประกบคู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ปรากฏว่า เชลซี กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี 2 ยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษ เจองานหนัก พบ ปารีส แซงต์ แชร์แมง แชมป์เก่า และ รีล มาดริด ตามลำดับ ขณะที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด รับมือ บาร์เซโลนา
ขณะเดียวกัน "เปแอสเช" ยังมีโอกาสแก้มือ "สิงห์บลูส์" หลังแพ้แบบพลิกล็อก 0-3 ศึกฟีฟา คลับ เวิลด์ คัพ 2025 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ผลประกบคู่ ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2025/26 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
1.ปารีส แซงต์ แชร์แมง (ฝรั่งเศส) พบ เชลซี (อังกฤษ)
2.รีล มาดริด (สเปน) พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี (อังกฤษ)
3.นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (อังกฤษ) พบ บาร์เซโลนา (สเปน)
4.โบโด/กลิมท์ (นอร์เวย์) พบ สปอร์ติง ลิสบอน (โปรตุเกส)
5.กาลาตาซาราย (ตุรเคีย) พบ ลิเวอร์พูล (อังกฤษ)
6.อตาลันตา (อิตาลี) พบ บาเยิร์น มิวนิก (เยอรมนี)
7.แอตเลติโก มาดริด (สเปน) พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (อังกฤษ)
8.ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซน (เยอรมนี) พบ อาร์เซนอล (อังกฤษ)
หมายเหตุ เลก 1 เตะวันที่ 10-11 มีนาคม เลก 2 เตะวันที่ 17-18 มีนาคม