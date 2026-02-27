สงขลาพร้อมจัดยกเหล็กชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นประชาชนและยุวชนปี 69

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2569
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าเตรียมจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2569 ที่โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าและหารือประเด็นสำคัญ อาทิ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายที่พักนักกีฬา การประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์ ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ฝ่ายปฏิคม สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยและการจราจร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต และโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการพิจารณากรอบงบประมาณในการจัดการแข่งขัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ จอมพลังทีมชาติไทยชุดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะลงแข่งขันในระดับประชาชนอย่างพร้อมหน้าด้วย