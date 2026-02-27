“พิมรี่พาย” โพสต์จากดราม่าหมอนทองฯ ทำแฟนหลายคนไม่สนับสนุนสร้างสนามบอลให้ทีมดังเมืองแปดริ้ว

“พิมรี่พาย” อินฟลูเอ็นเซอร์และแม่ค้าออนไลน์คนดัง โพสต์ จากดราม่าโรงเรียนหมอนทองวิทยา ทีมดังจากเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทราในเวลานี้ มีแฟนจำนวนมากไม่สนับสนุนให้สร้างสนามฟุตบอลให้โรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่ตนเองเคยประกาศช่วยเหลือเอาไว้
ในโพสต์ระบุว่า “สนามบอลมันแพงมากๆเลยค่ะ
ขอพลังบวกให้กันเถอะนะคะ เช้านี้มีคนส่งข้อความให้หยุดทำเต็มเลย สงสารอนาคตเด็กๆด้วยนะคะ”
ทั้งนี้มีหลายคอมเมนต์ชี้แจงเหตุผลชักจูง อาทิ
“หากไม่ตรงกับเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ก็ไม่ต้องทำครับ”
“ทำให้เป็นส่วนรวม อย่าทำให้เป็นของใคร”
“อยากให้ทำเป็นสนามบอลส่วนรวมเลยดีกว่า เพราะเด็กหรือคนที่ชอบฟุตบอลจะได้มีสนามดีดีใว้ฝึกกัน”
อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายคอมเมนต์สนับสนุน อาทิ
“พิมรี่ทำสนามบอลให้โรงเรียนหมอนทอง ฉะนั้นพิมรี่จะทำต่อหรือไม่ เป็นการตัดสินใจของพิมรี่เอง ส่วนของ อ.สกล คือเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาท พิมรี่ก็ยังให้เหมือนเดิม”
“ทำไปเถอะค่ะ ถือว่าบริจาคทำบุญไปนะคะอย่าไปคิดมากไม่ต้องหยุดทำหรอกค่ะ ช่วยเหมือนเคยช่วยโรงเรียนอื่นๆที่ผ่านมาค่ะ”
“ตั้งไจทำด้วยจิตเป็นกุศลแล้ว เดินหน้าต่อไปค่ะ สรุปสุดท้ายคนได้ประโยชน์คือเด็กค่ะ”