ศึกไอทีเอฟ เจ200 ที่ไทยได้แชมป์คู่ครบถ้วน 4 นักหวดเด็กสุดแกร่งทะยานชิงประเภทเดี่ยว

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ200 (1)" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2569 เข้าสู่รอบสำคัญ
ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ แดน แบรนด์ มือวาง 16 จากอิสราเอล มือ 81 เยาวชนโลก โชว์ความแข็งแกร่ง ระเบิดฟอร์มเก่งออกมาปราบ ดาเนียล โจวาโนฟสกี มือวาง 2 จากออสเตรเลีย มือ 34 เยาวชนโลก ได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-4
ดาวรุ่งอิสราเอล ทะยานเข้าไปชิงชนะเลิศกับ ฮยู คาวานิชิ มือวาง 3 จากญี่ปุ่น มือ 37 เยาวชนโลก ที่ตัดเชือกชนะ แอรอน กาเบต์ มือวาง 10 จากฝรั่งเศส มือ 60 เยาวชนโลก 2-1 เซต 6-2, 1-6 และ 7-6 ไทเบรก 8-6
ด้านหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เฟลิซาตา โดโรฟีวา-ไรบาส มือวาง 4 และมือ 54 เยาวชนโลก ใช้ความแข็งแกร่งเอาชนะ เอคาเทรินา ดอตเซนโก มือวาง 7 และมือ 75 เยาวชนโลก ด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต
เฟลิซาตา โดโรฟีวา-ไรบาส ทะลุสู่รอบชิงชนะเลิศ พบกับ เล่ย ไมลัวตี้ จากจีน มือ 128 เยาวชนโลก ที่ตัดเชือกชนะ ซาร่าห์ เย มือวาง 12 และมือ 81 เยาวชนโลก จากสหรัฐฯ ได้แบบขาดลอย 6-0 และ 6-1
ไฮไลท์ของคู่ชิงชนะเลิศ นักกีฬาที่คว้าแชมป์ไปครองทั้งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว จะได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกสูงถึง 200 คะแนน ส่วนรองแชมป์ได้ 140 คะแนน
จากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทคู่ รอบชิงชนะเลิศ โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
แชมป์ประเภทชายคู่ ได้แก่ อลัน ไออูคาโนฟ กับ อเล็กเซย์ ชิบาเยฟ สองดาวรุ่งที่ช่วยกันหวดเอาชนะ แอรอน กาเบต์ จากฝรั่งเศส กับ อาร์นาฟ ปาปาร์การ์ จากอินเดีย ซึ่งเป็นคู่มือวาง 3 ของรายการ 2-1 เซต 7-6 ไทเบรก 8-6, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5 โดยคู่แชมป์ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 37.5 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ ได้คนละ 26.25 คะแนน
ขณะที่ แชมป์ประเภทหญิงคู่ ได้แก่ เฟลิซาตา โดโรฟีวา-ไรบาส กับ จิเซลล์ ซิไบ จากออสเตรเลีย คู่มือวาง 5 ของรายการ หลังจากในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งคู่ช่วยกันหวดเอาชนะ เรเน่ อลาเม จากออสเตรเลีย กับ หลิน ยู่-เฉิน จากไต้หวัน ซึ่งเป็นคู่มือวาง 1 ได้ 2-0 เซต 6-3, 6-2 โดยแชมป์หญิงคู่ ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 37.5 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 26.25 คะแนน