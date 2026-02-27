"มาดามแป้ง" อนุมัติ "ส.บอล" ควัก 99.25 ล้านบาท จ่ายหนุนทีมไทยลีก 1-3 งวดที่ 3

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ อนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน แก่สโมสรสมาชิก ไทยลีก 1, ไทยลีก 2 และ ไทยลีก 3 งวดที่ 3 ประจำฤดูกาล 2568/69 โดยทุกสโมสรจะได้รับเงินดังกล่าว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
สโมสรจากไทยลีก 1 จำนวน 16 ทีม ได้รับเงินงวดที่ 3 ทีมละ 3,750,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000 บาท
สโมสรจากไทยลีก 2 จำนวน 18 ทีม ได้รับเงินงวดที่ 3 ทีมละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท
สโมสร จากไทยลีก 3 จำนวน 68 ทีม ได้รับเงินงวดที่ 3 จำนวนทีมละ 312,500 บาท รวมเป็นเงิน 21,250,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 99,250,000 บาท
สำหรับ สโมสรสมาชิกในศึกไทยลีก 1, ไทยลีก 2 และ ไทยลีก 3 ฤดูกาลนี้ ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จากฤดูกาล 2567/68
ได้แก่ ไทยลีก 1 สโมสรละ 15,000,000 บาท (จากเดิม 10,000,000 บาท), ไทยลีก 2 สโมสรละ 4,000,000 บาท (จากเดิม 3,000,000 บาท) และ ไทยลีก 3 สโมสรละ 1,250,000 บาท (จากเดิม 1,000,000 บาท)
โดยการแบ่งจ่ายจำนวน 4 งวด ซึ่งล่าสุดเงินสนับสนุนงวดที่ 3 ได้ถูกโอนเข้าบัญชีของสโมสรสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว