“ไทยฮอนด้า” จัดทัพรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ Honda UC3 ปลอดมลพิษ กว่า 30 คัน รับ-ส่งแฟนความเร็วในไทยจีพี 2026

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำอันดับหนึ่งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย จัดให้บริการแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ต ณ “Honda EV Experience” บริเวณทางเข้างานไทยจีพี สัมผัสประสบการณ์ EV โดยนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารฺุ่นไหม่ Honda UC3 กว่า 30 คัน มาให้บริการรับ-ส่ง เข้างาย และ ส่งไปที่ลานกิจกรรมฮอนด้า มาเนีย ที่ฮอนด้าจัดไว้รองรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกแบรนด์ และเป็นการตอบรับการใช้บริการอย่างล้นหลามเหมือนทุกปีที่ผ่านๆมา
โดยปีนี้ภายในงานการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ "พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 “ไทยฮอนด้า” จัดเตรียมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้าที่มีให้กว่า 30 คัน ไว้คอยบริการในโซน “Honda EV Experience” ผ่านบริการ EV Shuttle รับ-ส่ง ชาวมอเตอร์สปอร์ตด้วย Honda UC3 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ล้ำสมัย ขนาดกะทัดรัด ให้ความคล่องตัวสูง พร้อมระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า 100% ที่เงียบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางภายในงานให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน มาคอยให้บริการเพื่อรับ-ส่ง ชาวมอเตอร์สปอร์ตเดินทางสู่กิจกรรมต่างๆ อย่าง Honda Stand, Honda Exhibition Hall และ Honda Mania และจุดขึ้นลงต่างๆ ภายในงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม นี้