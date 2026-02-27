“หมิว-ครีม” ร่วงขนไก่เยอรมัน “เอ็ม-มุก” หนึ่งเดียวของไทยเข้าก่อนรองฯคู่ผสม

สองนักแบดมินตันสาวไทย ทั้ง “ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 17 ของโลก และ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก พากันจอดป้ายที่รอบ 16 คนสุดท้าย แบดมินตัน โยเน็กซ์ เยอรมัน โอเพ่น 2026 ที่เยอรมัน เมื่อช่วงดึกวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา หลังพ่ายให้กับคู่ของจากบัลแกเรีย และ มาเลเซีย ไปอย่างน่าเสียดาย
ในรอบ 16 คนสุดท้าย หญิงเดี่ยว “ครีม” ปราชัยให้กับ คาโลยาน่า นัลบานโตว่า จากบัลแกเรีย มือ 58 ของโลก 0-2 เกม 16-21, 12-21 ขณะที่ "หมิว" พรปวีณ์ แพ้ หว่อง หลิงชิง จากมาเลเซีย 0-2 เกม 14-21, 19-21
อย่างไรก็ตามในประเภทคู่ผสม "เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ กับ "มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ คู่มือ 77 ของโลก ก็เก็บชัยให้กับทีมแบดมินไทย ด้วยการเอาชนะ จิมมี่ หว่อง กับ ไล่ เป่ยจิง คู่มือ 24 ของโลก จากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-16, 22-20 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับ หยาง โปซวน และ หวู หลิงฟาง คู่มือ 31 ของโลก จากไต้หวัน
ส่วนชายเดี่ยว รอบ 16 คนสุดท้าย กันตภณ หวังเจริญ มือ 56 ของโลก แพ้ นัต เหงียน มือ 29 ของโลก จากไอร์แลนด์ 0-2 เกม 17-21, 14-21