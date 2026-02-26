100PLUS ชวน "แทมมี่" ระดมโค้ชมือทองบุกขอนแก่นเปิดคลีนิคให้เยาวชน

บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส นำ "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ขวัญใจชาวกีฬาตลอดกาล และอดีตนักเทนนิสหญิง มืออันดับ 19 ของโลก ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการปลุกกระแสกีฬาเทนนิสในประเทศไทย ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2569 เดินทางไปจัดกิจกรรมเทนนิสคลินิก 100PLUS Tennis Clinic Road Tour by Tamarine 2026 ที่สนามเทนนิส ศรีชาพันธุ์ จ.ขอนแก่น
กิจกรรมเทนนิสคลินิกครั้งนี้ มีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วม 40 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส รวมทั้งคณะผู้บริหาร ศรีชาพันธุ์ เทนนิส อะคาเดมี โดยอาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย และปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนเทนนิสทีมชาติไทย
"แทมมี่" แทมมารีน ซึ่งระดมทีมงานผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสฝีมือดีและมากประสบการณ์ไปร่วมทำกิจกรรม กล่าวว่า ดีใจที่มีผู้สนใจในกีฬาเทนนิสทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งสนุกสนานกันมาก ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้ง Asics ร่วมด้วย Supersports และ อุปกรณ์ไม้เทนนิส Head ที่ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิส โดยหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กันอย่างเต็มที่
ในเบื้องต้น "แทมมี่" และทีมงานสตาฟฟ์โค้ชได้เน้นเรื่องเบสิค เพราะการตีเทนนิส ต้องเน้นความสัมพันธ์ทั้งมือเท้าตา การอ่านวิถีบอล ฟุตเวิร์ก การตีให้ถูกต้อง และมีความแน่นอน นอกจากนี้ยังได้เสริมเรื่องแทคติกเพิ่มเติมให้ด้วย สำหรับครั้งนี้เดินทางมาที่ภาคอีสาน และแน่นอนว่า 100PLUS Tennis Clinic Road Tour by Tamarine 2026 ครั้งต่อไป เราจะไปที่จังหวัดอื่น เพื่อปลุกกระแสกีฬาเทนนิส พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายของคนไทยอย่างต่อเนื่อง