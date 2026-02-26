คาดโผ ครม.อนุทิน 2/1 ตั้ง “สุรศักดิ์” คุมกระทรวงกีฬา

เป็นที่ค่อนแน่ชัดแล้วว่ากระทรวงด้านกีฬา อย่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาล อนุทิน 2/1 จะเป็นโควตาบริหารงานของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งก็เป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากจากการเลือกตั้งใหญ่ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2569
สำหรับความเคลื่อนไหวการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี อนุทิน 2/1 นั้น มีรายงานว่าในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น 1 ใน 19 กระทรวง ที่เป็นโควตาของพรรคภูมิใจไทยนั้น บุคคลที่จะขึ้นมานั่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีคนใหม่นั้น จะเป็นบุคคลจากพรรคภูมิใจไทย
ตัวเต็งและเคนดิเดทลำดับ 1 นั้น คือ นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล หรือ “เอ” รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนประสบการณ์ในงานกีฬา ก็คลุกคลีอยู่กับวงการฟุตบอลมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยเจ้าตัวเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของทีมงานบริหาร สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด ทีมในไทยลีก 1 ซึ่งจะเป็นอย่างที่มีการคาดการณ์หรือไม่ หากกระบวนการเลือกตั้งและจัดตั้งแล้วเสร็จ ก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้