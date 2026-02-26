จัดเต็ม! CP ALL Education Forum 2026 ทุ่ม 1,678 ล้าน สร้างคนให้พร้อมจริง สมัครรับทุนการศึกษาได้ที่เซเว่น กว่า 15,000 สาขาทั่วประเทศ

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก แต่ “คนที่พร้อม” คือพลังขับเคลื่อนอนาคต โจทย์วันนี้ไม่ใช่การตามเทคโนโลยีให้ทันหรือจะใช้เทคโนโลยีอย่างไร แต่คือการ “สร้างคน” แบบไหนให้โลกอนาคตเลือก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SATIT PIM) จัดงาน CP ALL Education Forum 2026 ภายใต้แนวคิด “Future-Ready People: คนที่โลกอนาคตเลือก” ไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษาและทักษะแห่งอนาคต แต่ยังเป็นเวทีแห่ง “โอกาส” ผ่านการมอบทุนการศึกษากว่า 40,200 ทุน มูลค่ารวมกว่า 1,678 ล้านบาท ให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผ่าน 12 เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังรวบรวมกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และตัวจริงจากหลากหลายวงการ มาร่วมถ่ายทอดมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิต การแข่งขันหุ่นยนต์ และกีฬา “หมากล้อม” อีกด้วย
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมเปิดมุมมองการสร้างคนผ่านการศึกษาผ่าน ปาฐกถาพิเศษ “Go for Growth: วางหมากการศึกษา สร้างคนก้าวทันโลกอนาคต” ชี้ให้เห็นว่า ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซีพี ออลล์ย้ำจุดยืนเชิงนโยบายที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ว่า “การสร้างคนผ่านการศึกษา” คือรากฐานสำคัญของความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศ โดยมีหัวใจสำคัญคือการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Work-based Learning (WBL) ที่เชื่อมการเรียนในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์ทำงานจริง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เผชิญสถานการณ์จริง และพัฒนาทักษะที่สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจบการศึกษา ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและก่อตั้งสถาบันการศึกษาครอบคลุมหลายระดับ
* ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SATIT PIM) นำรูปแบบการเรียนการสอนสไตล์ฟินแลนด์ มาประยุกต์ใช้ เน้น Active Learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม คิด วิเคราะห์ ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะสำคัญแห่งอนาคตตั้งแต่วัยเรียน
* ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ทำหน้าที่ผลิตกำลังคนสายวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีทักษะตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ลดช่องว่างระหว่างสถานศึกษาและตลาดแรงงาน
* ขณะที่ ระดับอุดมศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดโอกาสให้เยาวชนต่อยอดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมุ่งสร้างคนให้ “คิดเป็น ทำเป็น และเติบโตได้จริง” บนฐานความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม
* นอกจากนี้ ซีพี ออลล์เชื่อมโยง 12 เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 มีศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า 50 แห่ง เพื่อลดข้อจำกัดด้านพื้นที่ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีทุนการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ
* สำหรับไฮไลท์ในปี 2569 เยาวชนที่สนใจ “ทุนการศึกษาจากซีพี ออลล์” สามารถสมัครรับทุนได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
โดย นายก่อศักดิ์ ชี้ให้เห็นความสำคัญ รากฐานการสร้างคน โดยถอดบทเรียนจากการบริหารของ ซีพี ออลล์ มาเป็นทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมี
* คิดเป็น (Strategic Thinking) : ตัดสินใจบนเหตุผลและข้อมูล มองผลกระทบระยะยาว ไม่หลงไปกับความสำเร็จหรือกำไรระยะสั้น
* ปรับตัวเป็น (Agility) : ยึดคนเป็นศูนย์กลาง แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่ต้องมี Learning Agility ที่พร้อมจะเรียนรู้ใหม่และปล่อยวางความรู้เก่า (Unlearn & Relearn)
* อยู่กับคนอื่นได้ (Collaboration) : สร้างความสำเร็จจากความไว้วางใจ ทำงานบนความแตกต่างได้ เพราะโลกอนาคตไม่ใช่การแข่งขันคนเดียวแต่คือการเติบโตเป็นทีม
ชีวิตและธุรกิจเหมือนหมากล้อมตรงที่ไม่มี “หมากตัวเอก” ที่เก่งตลอดเวลา ทักษะที่เก่งวันนี้ อาจจะไม่เหมาะในอนาคต คนที่แพ้ในกระดานหมากล้อมไม่ใช่เพราะเดินหมากพลาดตาเดียว แต่เพราะอ่านกระดานไม่ออกและไม่ยอมปรับแผน การยอมรับความผิดพลาด ยอมเสียหมากบางตา เพื่อเรียนรู้และรักษาชัยชนะในภาพรวม กระดานที่ตึงเกินไปเกมจะจบเร็ว การศึกษาต้องสร้างคนเก่งที่ไม่หมดไฟ (Burnout) และเห็นความหมายของสิ่งที่ทำ
“ต้องสร้างคนให้วางหมากชีวิตเป็น ต่อให้โลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหน คนของเราจะไม่หลุดกระดาน และจะเติบโตไปพร้อมโลกอย่างมีความหมาย” ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ทั้งนี้ภายในงาน “CP ALL EDUCATION FORUM 2026” ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2569 ผ่าน 12 เครือข่ายความร่วมมือกว่า 40,200 ทุน มูลค่ารวมกว่า 1,68 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่เยาวชนไทยคน พร้อมขนทัพตัวแทนคนรุ่นใหม่จากภาคการศึกษา ผู้นำความคิด นำทีมดร.ศรประภา สิริภัทรวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย, ม๊าเดี่ยว-อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ CEO / influencer, แจ๊คกี้ – จักริน กังวานเกียรติชัย CEO OTH Ent มาร่วมถ่ายทอดมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์ ในช่วงเสวนา Go Inspire Talk หัวข้อ No Fixed Path: คนที่โลกอนาคตเลือก ไม่ได้เดินเส้นเดียวกัน อีก 1 ไฮไลท์จาก ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ชวนมองภาพใหญ่ของระบบการศึกษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ในโลกอนาคต ผ่าน Special Talk หัวข้อ “Future-Ready People: คนที่โลกอนาคตเลือก” ภายในงานมีเครือข่ายการศึกษา คณาจารย์ นักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน