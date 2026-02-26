"โรนัลโด้" เจ้าของร่วมป้ายแดง ซื้อหุ้น "อัลเมเรีย" 25 เปอร์เซ็นต์

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้า อัล-นาสเซอร์ แห่งลีกซาอุดิอาระเบีย เป็นสัญลักษณ์ของวงการลูกหนังตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และอาจครอบคลุมถึงอนาคตในฐานะเจ้าของสโมสร
โรนัลโด้ วัย 41 ปี ทะลวงตาข่ายบนสนามอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังค้นพบความทะเยอทะยานของตัวเอง หลังกลายเป็นเจ้าของร่วม อูเด อัลเมเรีย
เช้าวันพฤหัสบดี (26 ก.พ.) ตามเวลาท้องถิ่น มีรายงานว่า ซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีส ซื้อหุ้น 25 เปอร์เซ็นต์ของสโมสร ผ่านบริษัท "CR7 Sports Investments"
อดีตนักเตะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ รีล มาดริด ออกแถลงการณ์ "มันคือความทะเยอทะยานที่มีมานานของผม สำหรับการมีส่วนร่วมกับฟุตบอลมากกว่าบนสนาม"
"อูเด อัลเมเรีย เป็นสโมสรของสเปนที่มีรากฐานแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสำหรับเติบโต ผมเฝ้ารอร่วมงานกับทีมผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนสโมสรให้เติบโตขั้นต่อไป"
มูลค่าการซื้อ-ขายไม่มีการเปิดเผย แต่ถือเป็นการกลับสู่ลูกหนังสเปนของ โรนัลโด้ หลังค้าแข้งกับ มาดริด นาน 9 ปี ก่อนย้ายไป ยูเวนตุส ตลาดฤดูร้อนปี 2018
การลงทุนของ โรนัลโด้ เกิดขึ้นภายหลัง อัลเมเรีย ถูกเทกโอเวอร์โดยกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบีย 1 ปี
เข้าใจว่า โรนัลโด้ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ โมฮาเหม็ด อัล เคไรจี ประธานสโมสร ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่อการย้ายมา อัล-นาสเซอร์ ปี 2022 หลังถูก ยูไนเต็ด ยกเลิกสัญญา