xs
xsm
sm
md
lg

“เอรียา” ตามผู้นำ 3 สโตรค เปิดเอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ฯ รอบแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอรียา จุฑานุกาล (ภาพ: BGB Images)
เอรียา จุฑานุกาล โปรสาวมืออันดับ 21 ของโลก ประเดิมหวด 3 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่ในกลุ่มอันดับ 8 ร่วม ตามหลัง ออสตัน คิม มือ 39 ของโลกจากสหรัฐฯ สามสโตรค เปิดศึก เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ (ตันจง คอร์ส) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สามของฤดูกาล “เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมนี้ มีเหล่านักกอล์ฟระดับโลกลงชิงชัย 72 คน โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 4 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ พราว-ชเนตตี วรรณแสน

เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟมืออันดับ 21 ของโลก หวด 4 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งอันดับ 8 ร่วมกับ เซลีน บูติเยร์ จากฝรั่งเศส และผู้เล่นอีก 4 คน ขณะที่ ออสตัน คิม มือ 39 ของโลกชาวอเมริกัน ประเดิมนำเดี่ยวที่สกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 66 โดยมี หยัน หลิว มือ 88 ของโลกจากจีน ตามหลังสโตรคเดียว

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล (ภาพ: BGB Images)
เอรียา จุฑานุกาล เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ 12 รายการ ซึ่งลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่ 11 เผยถึงเกมวันแรกว่า “สภาพสนามวันนี้ค่อนข้างยาก รู้สึกว่ายากกว่าทุกๆ ปี ลมแรงกว่าทุกครั้งที่เคยมา สัปดาห์นี้ไม่คาดหวังอะไร อยากมาเล่นให้สนุก อาจจะไม่ได้เล่นทุกอย่างดีมาก เหล็กยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ วันนี้มีพัตต์ประมาณ 20 หลาลงสองหลุมก็โชคดีนิดหน่อย สัปดาห์นี้ตั้งเป้าให้เหล็กดีขึ้น ส่วนพัตต์เริ่มดีขึ้น หวังว่าพรุ่งนี้เหล็กจะดีขึ้นจะได้มีโอกาสพัตต์เบอร์ดี้มากขึ้น ส่วนเป้าก็อยากดูวันต่อวันมากกว่า แน่นอนว่าทุกครั้งที่เล่นก็อยากขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้”

ทางด้าน ออสตัน คิม ซึ่งจบอันดับ 18 ร่วมที่พัทยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวหลังขึ้นนำวันแรกว่า “วันนี้ตีได้ดีหลายช็อต และทุกครั้งที่ตีพลาดก็สามารถแก้ไขได้ ฉันเซฟพาร์ได้ถึงสามครั้ง วันนี้ภารกิจสำเร็จแล้ว สนุกมาก และรู้สึกว่าเล่นได้ตามเกมดีมาก แต่ยังมีอีกสามรอบให้เล่นก็จะพยายามอย่างเต็มที่ และพยายามเอาชนะตัวเองในแต่ละวัน”

ส่วนมือท็อปเท็นของโลกอย่าง มิยู ยามาชิตะ มืออันดับ 5 ของโลกจากญี่ปุ่น หวด 4 อันเดอร์พาร์ 68 อยู่อันดับ 3 ร่วม, ลีเดีย โค มือ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ ดีกรีแชมป์เก่าปีที่แล้ว ทำ 2 อันเดอร์พาร์ 70 อยู่อันดับ 14 ร่วม, มินจี ลี มือ 4 ของโลกจากออสเตรเลีย, ฮโย จู คิม และ คิม เซ ยัง มืออันดับ 7 และ 10 ของโลกจากเกาหลีใต้ ทำคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่ในกลุ่มอันดับ 18 ร่วม ขณะที่ อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลกซึ่งจบรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว และชเนตตี วรรณแสน เครื่องยังไม่ร้อน ตีเข้ามาคนละ 1 โอเวอร์พาร์ 73 อยู่อันดับ 36 ร่วม ส่วน ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ตีเกิน 5 โอเวอร์พาร์ 77 รั้งอันดับ 68 ร่วม

ออสตัน คิม มือ 39 ของโลกจากสหรัฐฯ ผู้นำรอบแรก (ภาพ: LPGA/Getty Images)

เอรียา จุฑานุกาล (ภาพ: BGB Images)
จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล (ภาพ: BGB Images)
ออสตัน คิม มือ 39 ของโลกจากสหรัฐฯ ผู้นำรอบแรก (ภาพ: LPGA/Getty Images)