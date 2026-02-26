“เอรียา” ตามผู้นำ 3 สโตรค เปิดเอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ฯ รอบแรก

เอรียา จุฑานุกาล โปรสาวมืออันดับ 21 ของโลก ประเดิมหวด 3 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่ในกลุ่มอันดับ 8 ร่วม ตามหลัง ออสตัน คิม มือ 39 ของโลกจากสหรัฐฯ สามสโตรค เปิดศึก เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ (ตันจง คอร์ส) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สามของฤดูกาล “เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมนี้ มีเหล่านักกอล์ฟระดับโลกลงชิงชัย 72 คน โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 4 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ พราว-ชเนตตี วรรณแสน
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟมืออันดับ 21 ของโลก หวด 4 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งอันดับ 8 ร่วมกับ เซลีน บูติเยร์ จากฝรั่งเศส และผู้เล่นอีก 4 คน ขณะที่ ออสตัน คิม มือ 39 ของโลกชาวอเมริกัน ประเดิมนำเดี่ยวที่สกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 66 โดยมี หยัน หลิว มือ 88 ของโลกจากจีน ตามหลังสโตรคเดียว
เอรียา จุฑานุกาล เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ 12 รายการ ซึ่งลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่ 11 เผยถึงเกมวันแรกว่า “สภาพสนามวันนี้ค่อนข้างยาก รู้สึกว่ายากกว่าทุกๆ ปี ลมแรงกว่าทุกครั้งที่เคยมา สัปดาห์นี้ไม่คาดหวังอะไร อยากมาเล่นให้สนุก อาจจะไม่ได้เล่นทุกอย่างดีมาก เหล็กยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ วันนี้มีพัตต์ประมาณ 20 หลาลงสองหลุมก็โชคดีนิดหน่อย สัปดาห์นี้ตั้งเป้าให้เหล็กดีขึ้น ส่วนพัตต์เริ่มดีขึ้น หวังว่าพรุ่งนี้เหล็กจะดีขึ้นจะได้มีโอกาสพัตต์เบอร์ดี้มากขึ้น ส่วนเป้าก็อยากดูวันต่อวันมากกว่า แน่นอนว่าทุกครั้งที่เล่นก็อยากขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้”
ทางด้าน ออสตัน คิม ซึ่งจบอันดับ 18 ร่วมที่พัทยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวหลังขึ้นนำวันแรกว่า “วันนี้ตีได้ดีหลายช็อต และทุกครั้งที่ตีพลาดก็สามารถแก้ไขได้ ฉันเซฟพาร์ได้ถึงสามครั้ง วันนี้ภารกิจสำเร็จแล้ว สนุกมาก และรู้สึกว่าเล่นได้ตามเกมดีมาก แต่ยังมีอีกสามรอบให้เล่นก็จะพยายามอย่างเต็มที่ และพยายามเอาชนะตัวเองในแต่ละวัน”
ส่วนมือท็อปเท็นของโลกอย่าง มิยู ยามาชิตะ มืออันดับ 5 ของโลกจากญี่ปุ่น หวด 4 อันเดอร์พาร์ 68 อยู่อันดับ 3 ร่วม, ลีเดีย โค มือ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ ดีกรีแชมป์เก่าปีที่แล้ว ทำ 2 อันเดอร์พาร์ 70 อยู่อันดับ 14 ร่วม, มินจี ลี มือ 4 ของโลกจากออสเตรเลีย, ฮโย จู คิม และ คิม เซ ยัง มืออันดับ 7 และ 10 ของโลกจากเกาหลีใต้ ทำคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่ในกลุ่มอันดับ 18 ร่วม ขณะที่ อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลกซึ่งจบรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว และชเนตตี วรรณแสน เครื่องยังไม่ร้อน ตีเข้ามาคนละ 1 โอเวอร์พาร์ 73 อยู่อันดับ 36 ร่วม ส่วน ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ตีเกิน 5 โอเวอร์พาร์ 77 รั้งอันดับ 68 ร่วม