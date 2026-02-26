“พีพีทีวี” ยิงสด! “THAI FIGHT ทุ่งสัมฤทธิ์” แสนชัย นำทัพบุกเมืองโคราช ร่วมฉลอง 200 ปี วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. นี้

พีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมยิงสดศึกมวยไทยคาดเชือกสุดยิ่งใหญ่ “THAI FIGHT ทุ่งสัมฤทธิ์” ส่งตรงจากอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป
สำหรับไฟต์นี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของ “ย่าโม” ท้าวสุรนารี พร้อมเหล่าวีรสตรีของชาวนครราชสีมาที่ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทย สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญผ่านศิลปะแม่ไม้มวยไทย นำทัพโดย “แสนชัย” จอมเก๋าขวัญใจแฟนมวยชาวไทย โคจรมาพบกับ “หวู่ กวนห่าว” นักชกจากแดนมังกร สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรุ่นพิกัดน้ำหนัก 69 กิโลกรัม งานนี้เตรียมขนอาวุธมาครบเครื่อง ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอกแบบไม่มีใครยอมใคร
เสริมทัพความเดือดขั้นขีดสุดกับเหล่าขุนพลแถวหน้า ที่จะพาเหรดมาถล่มสังเวียนตลอดค่ำคืน ไม่ว่าจะในรุ่นพิกัด 61 กิโลกรัม เขี้ยวเพชร พบ หวง ฉีรุ่ย (จีน) และรุ่น 74 กิโลกรัม น้องโอ ปะทะ จาวาด (อิหร่าน) ขณะที่พิกัด 67 กิโลกรัม จัดเต็มความมันส์อย่างต่อเนื่อง ยอดเทวินทร์ พบ อเล็กซ์ (โรมาเนีย), ดาวแพร่ ปะทะ บาลาเบค (ตุรกี) และ ยอดคมปฏัก วัดฝีมือกับ ชิงโกะ (ญี่ปุ่น) ส่วนรุ่น 64 กิโลกรัม จรวดศึก พบ เอซาน (อิหร่าน) และพิกัด 59 กิโลกรัม พรพิทักษ์ พบ ซอ เอ ซี (เมียนมา) ปิดท้ายด้วยมวยหญิงดีกรีแชมป์เวทีไทยไฟต์ สองสาวแกร่งจากแดนน้ำหอม ประเทศฝรั่งเศส ในรุ่น 56 กิโลกรัม จัสติน ดวลหมัดกับ เอลซ่า ที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ เพื่อเติมเต็มอรรถรสความมันส์ให้แฟนมวยได้ลุ้นติดขอบจอ
ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์และเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งศักดิ์ศรีได้ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม นี้ เวลา 18.20 น.เป็นต้นไป ทางหน้าจอที่นี่ ที่เดียว พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36
