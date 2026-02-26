“น้อยนพคุณ”ควง “BM” คว้าแชมป์ U18 ภาคใต้ ศึก Road To FIBA 3X3 Sponsor | Red Bull Champions Cup นครศรีธรรมราช

เปิดฉากอย่างคึกคักกับศึกบาสเกตบอล 3x3 Road To FIBA 3X3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026 ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแรก “นครศรีธรรมราช” ซึ่งจัดโดย สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ฯ พร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันบาส 3x3 ระดับโลก “ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ | เรดบูล แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2026” ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 มีนาคมนี้
โดยทีมชนะเลิศในแต่ละภาคจะได้รับโอกาสพิเศษลงแข่งขันในสนามเดียวกับทัวร์นาเมนต์ระดับโลก ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันนานาชาติ และเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกของฟีบ้า (FIBA Ranking) พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและเปิดประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและเยาวชนไทย
ซึ่งการแข่งขันผ่านไปอย่างเข้มข้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 ที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครเข้ามาร่วมชิงชัยกว่า 200 ทีมจากทั้งหมด 5 รุ่นทำให้บรรยากาศลานกีฬาหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรี เนืองแน่นไปด้วยนักกีฬาและกองเชียร์ที่ยกทัพมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่าพันชีวิต นอกจากนี้ยังได้ “บอล-นพชัย ทองพูล” นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยชุดแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดมาร่วมกิจกรรมพิเศษ Basketball Clinic By Supersports แนะนำเทคนิคพิเศษพร้อมเปิดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ยังมีกิจกรรมพิเศษและของรางวัลจากผู้สนับสนุนอื่นๆ มาเอาใจคอกีฬาที่มาร่วมงานอีกมากมาย
สำหรับผลการแข่งขันได้แบ่งเป็นรอบคัดเลือกตามสายและหาทีมที่แกร่งที่สุดเพื่อผ่านเข้าชิงชัยกันตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นของสนามภาคใต้ นครศรีธรรมราช คือ
รุ่น U12 รวมชายหญิงได้แก่ทีม PKTH A มีสมาชิกดังนี้
1. กลวัชร ด่านยุทธพลชัย
2. ภูอันดา แซ่หยาง
3. กฤติญา ชินภูติวงศ์
4. กาญจนสุดา เรืองสงค์
รุ่น U18 หญิงได้แก่ทีม น้อยนพคุณ มีสมาชิกดังนี้
1. วิญาดา สิงห์กุล
2. ญานิสา ทันโครกกรวด
3. ทิตาวีร์ ฤทธิ์อินทร์
4. พัชรพร มาเทศ
รุ่น U18 ชายได้แก่ทีม BM มีสมาชิกดังนี้
1. ภัสกิตต์ นุ่นจุ้ย
2. นาวิน วิทยาวนิชชัย
3. ณภัทร เทียมแท้
4. ปัณณวิชญ์ ปล้องคง
รุ่นประชาชนหญิง ได้แก่ทีม Dragon Gym มีสมาชิกดังนี้
1. พิชญาวี มาลารัตน์
2. ดะนุนุช ไกรเมศ
3. เบญญทิพย์ สีขาว
4. อารียา สงแป้น
รุ่นประชาชนชาย ได้แก่ทีม ราชนาวี มีสมาชิกดังนี้
1. พลทหาร นรภัทร สมตระกูล
2. จ่าโท อชิตพล อินทิริ
3. จ่าเอก ธนธรณ์ สุรวิชัย
4. จ่าเอก สุธาศิน เหล่าตระกูลงาม
ทั้งนี้การแข่งขัน Road To FIBA 3X3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026 ยังเหลือการแข่งขันระดับภูมิภาคอีก 3 สนามได้แก่
สนามที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น
สนามที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่
สนามที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2569 ณ เซ็นทรัล อยุธยา
และสนามสุดท้ายสำหรับผู้ชนะในแต่ละภาค ของรุ่น 12 ปีและ 18 ปีจะเข้ามาทำการแข่งขันในรอบสุดท้าย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 13-15 มีนาคมนี้ เพื่อหาแชมป์ Road To FIBA 3X3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026 ระดับประเทศไทยต่อไป
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขัน Road To FIBA 3X3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026 ได้ทาง เพจเฟซบุ๊กสมาคมกีฬาบาสเกตบอล Basketball Sport Association of Thailand | Facebook https://www.facebook.com/bsatthailand และ เฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/TEROSPORTEVENTS
#3x3ChampionsCup #FIBA3x3ChampionsCupTH #3x3RoadToChampionsCup #3x3ChampionsCup #Tero3x3TH #TeroBasketballTH #บาสTero #TeroEntertainment #FIBA3×3SponsorRedBull ChampionsCup2026