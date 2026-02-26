พรีเมียร์ลีกร้อนระอุ จ่าฝูงอาร์เซนอลดวลเชลซี Monomax เสิร์ฟถึงหน้าจอ 29 กุมภาพันธ์นี้

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สุดสัปดาห์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องต้นมีนาคม เข้าสู่ช่วงโค้งสำคัญที่ทุกคะแนนมีความหมาย โดยเฉพาะลอนดอนดาร์บี้ อาร์เซนอล พบ เชลซี ที่ถูกยกให้เป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ พร้อมแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ท็อปโฟร์ ขณะเดียวกันหลายสนามยังเกี่ยวพันทั้งการลุ้นแชมป์และหนีตกชั้น ทำให้โปรแกรมระหว่างวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 เต็มไปด้วยความเข้มข้นตลอดสองวัน ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
เริ่มต้นวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569) Monomax ถ่ายทอดสดดาร์บี้แห่งมิดแลนด์ เมื่อ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เปิดบ้านรับมือ แอสตัน วิลลา เกมแห่งศักดิ์ศรีที่มักเล่นกันด้วยความดุดัน จึงมีแนวโน้มเป็นเกมเปิดแลกตั้งแต่ต้น
ก่อนที่ช่วงหัวค่ำวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.30 น. บอร์นมัธ จะรับมือ ซันเดอร์แลนด์ เกมที่มีแนวโน้มเปิดหน้าแลก ด้วยสไตล์การเล่นเกมรุกริมเส้นของทั้งสองทีม เข้าสู่ช่วงไพรม์ไทม์ เวลา 22.00 น. ความเข้มข้นเพิ่มระดับพร้อมกันถึงสามสนาม เริ่มจาก เบิร์นลีย์ พบ เบรนท์ฟอร์ด ที่น่าจะวัดกันด้วยวินัยเกมรับและลูกตั้งเตะ ต่อด้วยเกมใหญ่ที่แอนฟิลด์ เมื่อ ลิเวอร์พูล ดวล เวสต์แฮม ยูไนเต็ด โดย “หงส์แดง” ต้องเร่งเครื่องเก็บชัยเพื่อลุ้นอันดับบนตาราง และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด รับการมาเยือนของ เอฟเวอร์ตัน ซึ่งต่างต้องการแต้มเพื่อความมั่นคงในช่วงท้ายฤดูกาล โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 จากนั้นความมันส์เข้าสู่วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 00.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569) เมื่อ ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านต้อนรับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ยังเดินหน้าไล่ล่าคะแนนหัวตาราง เกมนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งสองฝ่าย
ต่อเนื่องในคืนวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 21.00 น. Monomax ยิงสดสามคู่สามอารมณ์เริ่มจาก ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ปะทะ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เกมวัดกันระหว่างการครองบอลกับความเหนียวแน่น ถัดมาที่ ฟูแล่ม เปิดบ้านพบ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ซึ่งสเปอร์สต้องการสามแต้มเพื่อรักษาพื้นที่ลุ้นอันดับบน โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 และอีกสนาม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดวล คริสตัล พาเลซ เกมที่ “ปีศาจแดง” ต้องเน้นความเฉียบคมเพื่อไม่ให้หลุดวงโคจรกลุ่มหัวตาราง ก่อนจะปิดฉากในเวลา 23.30 น. ไฮไลต์ที่แฟนบอลจับตากับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ปะทะ “สิงห์บลูส์” เชลซี ศึกแห่งศักดิ์ศรีกรุงลอนดอนที่มากกว่าสามแต้ม เพราะนอกจากศักดิ์ศรี ยังอาจชี้ชะตาทิศทางท็อปโฟร์โดยตรง เกมรุกความเร็วสูงของทั้งสองทีมเตรียมสร้างจังหวะเร้าใจตลอด 90 นาที รับชมทาง Monomax
