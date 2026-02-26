“Monomax” แจกทริปแดงเดือดพาบุกถิ่นผี!! ลุ้นบินเชียร์ “แมนฯ ยู-ลิเวอร์พูล” สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ประเทศอังกฤษ

Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ตอกย้ำประสบการณ์คอบอลตัวจริง เปิดแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟแห่งปี “CHEER TO THE MAX TRIP VOL.2 : RED MATCH” มอบโอกาสให้สมาชิกแพ็กเกจ Monomax Standard ลุ้นเป็น 1 ใน 5 ผู้โชคดีสร้างโมเมนต์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่แฟนบอลห้ามพลาด! บินลัดฟ้าสัมผัสบรรยากาศ “ศึกแดงเดือด” ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล แบบใกล้ชิดติดขอบสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569
สำหรับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมลุ้นเป็นผู้โชคดีบินดูบอลแดงเดือด “CHEER TO THE MAX TRIP VOL.2 : RED MATCH” เปิดโอกาสให้สมาชิกแพ็กเกจ Monomax Standard แบบรายเดือนราคา 299 บาท จะได้สิทธิ์ลุ้น 1 สิทธิ์ และแบบรายปีราคา 2,999 บาท จะได้สิทธิ์ลุ้น 12 สิทธิ์ ทั้งสมาชิกปัจจุบันที่คงสถานะใช้งาน (Active) และสมาชิกใหม่ที่สมัครภายในระยะเวลากิจกรรม (ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2569) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลโดยอัตโนมัติทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยมีระยะเวลาการร่วมสนุกลุ้นรางวัลตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2569 ซึ่งจะมีการจับราววัลประกาศผลผู้โชคดี 5 ท่าน ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 ณ โมโน สเตเดี้ยม พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ monomax.me และ Facebook : Monomax Sports
โดยผู้โชคดีจำนวน 5 ท่าน จะได้เดินทางร่วมทริปพิเศษแบบจัดเต็ม พร้อมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และตั๋วเข้าชมการแข่งขันในบิ๊กแมตช์ระดับตำนานแดงเดือด “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด-ลิเวอร์พูล” ณ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 (เดินทางระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2569)
แคมเปญครั้งนี้ถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Monomax ในการมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสให้กับสมาชิก ไม่ใช่เพียงการรับชมผ่านหน้าจอ แต่คือการได้ไปสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันจริงแบบใกล้ชิดติดขอบสนาม แฟนบอลตัวจริงที่ใฝ่ฝันอยากสัมผัสบรรยากาศ “แดงเดือด” ถึงถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์แบบครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ควรพลาดโอกาสครั้งสำคัญนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.monomax.me และ Facebook : Monomax Sports
#Monomax #PremierLeague #CheerToTheMaxTrip2 #Liverpool #ManchesterUnited