จัดด์ ทรัมป์ นักสนุ๊กมือ 1 โลก บินร่วมงานอาลัย “บิ๊กสิน” อดีตนายกสอยคิวไทย

จากการที่ “บิ๊กสิน” นายสินธุ พูนศิริวงศ์ อดีตนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย, ประธานสหพันธ์คิวสปอร์ตโลก, ประธานสมาพันธ์สนุกเกอร์แห่งเอเชีย ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบที่ ในวัย 91 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อค่ำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ณ ศาลา 4 สิทธิสยามการ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ได้มีงานสวดพระอภิธรรม เป็นคืนที่ 2 โดยมี จัดด์ ทรัมป์ นักสนุกเกอร์ มือ 1 ของโลก คนปัจจุบัน วัย 36 ปีชาวอังกฤษ เจ้าของแชมป์โลก ปี 2019 เป็นตัวแทนจากสมาคมบิลเลียด-สนุกเกอร์อาชีพโลก World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) เข้าร่วมไว้อาลัย โดยมี “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม อดีตนักสอยคิวมือวางอันดับ 3 ของโลกขวัญใจชาวไทย เดินทางมาร่วมงานด้วย
ในการเดินทางมาค่วมงานครั้งนี้ครั้งนี้ นายพัสสพงศ์ พิทักษ์พูลสิน อดีตเลขาธิการ และอดีตประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากได้ทราบข่าวเศร้าของวงการสอยคิว และวงการกีฬาไทย ได้แจ้งไปยัง มร.เจสัน เฟอร์กูสัน ประธานสมาคมบิลเลียดและสนุ้กเกอร์อาชีพโลก(WPBSA) เป็นการส่วนตัวทันที ซึ่ง เจสัน ได้ระบุว่า เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญ ไม่เพียงแต่วงการกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียดทั้งประเทศไทย และของโลกแล้ว วงการกีฬายังได้สูญเสียบุคคลที่เป็นตัวอย่างอันดีในการบริหารงาน และมีแนวคิดที่พัฒนาวงการอย่างเป็นระบบ
“ด้วยวิสัยทัศน์การทำงาน และความเป็นผู้นำที่ต่อเนื่องยาวนาน รวมไปถึงการพัฒนาวงการสนุกเกอร์ให้แพร่หลายไปทั่วทวีปเอเชีย เพื่อต่อยอดมายังระดับโลก คุณสินธุ จึงเป็น ‘ก็อด ฟาเธอร์แห่งวงการสนุกเกอร์’ อย่างแท้จริง”
ตลอดระยะเวลาการเป็นนายกสมาคมสอยคิวไทยรวมทั้งสิ้น 15 สมัย ได้ผลักดันให้วงการสอยคิวก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของวงการ ทั้งการจัดการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ คือรายการไทยแลนด์แรงกิ้ง, รายการระดับภูมิภาค อย่างซีเกมส์, รายการระดับทวีปอย่าง เอเชียนเกมส์ และเอเชียนอินดอร์เกมส์, ระดับโลก คือการจัดรายการสะสมคะแนนโลก ในเมืองไทย, รายการชิงแชมป์โลกถ้วยพระราชทานในหลวง รัชกาลที่ 9, รายการ 6 แดงชิงแชมป์โลก และนำกีฬาสนุกเกอร์เข้าสู่เวิลด์เกมส์ เพื่อต่อยอดไปสู่โอลิมปิกเกมส์ในอนาคต
พร้อมกันนี้ได้มีการผลักดันนักกีฬาที่ไม่เพียงแต่นักกีฬาไทย แต่ร่วมพัฒนาระดับเอเชียทั้งระบบเพื่อก้าวสู่ระดับโลก จนได้รับเกียรติสูงสุดแห่งวงการคิวสปอร์ตโลก ด้วยการเข้าสู่ทำเนียบหอเกียรติยศกีฬาสนุกเกอร์ “ฮอลล์ ออฟ เฟม” ของสมาคมบิลเลียด-สนุกเกอร์อาชีพโลก (WPBSA) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และเป็นคนแรกที่เป็นผู้บริหารที่ได้เข้าสู่หอเกียรติยศนี้ โดยก่อนหน้านั้นเป็นนักกีฬาระดับแชมป์โลกทั้งหมด
สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรม จะมีขึ้นทุกวันเวลา 18.30 น.ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ และ พิธีฌาปนกิจ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น.