“หมิว” คัมแบ็ครอบ 3 เดือน ประเดิมชัยรอบแรกขนไก่เยอรมัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 8 ของโลก คัมแบ็คลงสนามในรอบเกือบ 3 เดือน หลังได้รับบาดเจ็บจากศึกเวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ เมื่อปลายปี 2024 อย่างสวยงาม ด้วยการเก็บชัยเหนือ อิชาราห์นี บาห์รัว มือ 45 ของโลก จากอินเดีย 2-0 เกม 21-15, 21-18 ในรอบแรก (32 คน) หญิงเดี่ยว แบดมินตัน โยเน็กซ์ เยอรมัน โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่เยอรมัน เมื่อช่วงดึกวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา “หมิว”​ เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย รอดวล หว่อง หลิงชิง มือ 41 ของโลก จากมาเลเซีย

ด้าน “ครีม”​ บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 17 ของโลก ก็ประเดิมสนามรอบแรกในประเภทหญิงเดี่ยวรายการนี้ด้วยชัยชนะ หลังเอาชนะ เหวิน ซื่อฉี่ มือ 47 ของโลก จากไต้หวัน 2-1 เกม 18-21, 21-9, 21-14 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายได้เช่นกันไปดวล คาโลยานา นัลบันโตวา หญิงเดี่ยว มือ 58 ของโลก จากบัลแกเรีย ต่อไป