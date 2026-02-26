“หมิว” คัมแบ็ครอบ 3 เดือน ประเดิมชัยรอบแรกขนไก่เยอรมัน

“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 8 ของโลก คัมแบ็คลงสนามในรอบเกือบ 3 เดือน หลังได้รับบาดเจ็บจากศึกเวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ เมื่อปลายปี 2024 อย่างสวยงาม ด้วยการเก็บชัยเหนือ อิชาราห์นี บาห์รัว มือ 45 ของโลก จากอินเดีย 2-0 เกม 21-15, 21-18 ในรอบแรก (32 คน) หญิงเดี่ยว แบดมินตัน โยเน็กซ์ เยอรมัน โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่เยอรมัน เมื่อช่วงดึกวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา “หมิว” เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย รอดวล หว่อง หลิงชิง มือ 41 ของโลก จากมาเลเซีย
ด้าน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 17 ของโลก ก็ประเดิมสนามรอบแรกในประเภทหญิงเดี่ยวรายการนี้ด้วยชัยชนะ หลังเอาชนะ เหวิน ซื่อฉี่ มือ 47 ของโลก จากไต้หวัน 2-1 เกม 18-21, 21-9, 21-14 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายได้เช่นกันไปดวล คาโลยานา นัลบันโตวา หญิงเดี่ยว มือ 58 ของโลก จากบัลแกเรีย ต่อไป