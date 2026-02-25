"อุ้ม-นพรุธพงษ์" นำทัพ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมสองดาวรุ่งไทย ลุยศึกโมโตโฟร์ เอเชีย คัพ สนามแรกที่บุรีรัมย์

โครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” มุ่งมั่นวางรากฐานและผลักดันนักแข่งไทยไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกทั้ง โมโตจีพี, โมโตทู และโมโตทรี โดยหนึ่งในนักแข่งที่ได้รับการสนับสนุนให้สานต่อการเป็น The Next Successor ก็คือ "อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ นักบิดดาวรุ่งชาวไทยหมายเลข 20 ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการอิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ (Idemitsu Moto 4 Asia Cup) เป็นปีที่สองติดต่อกันรวมทั้งการได้โอกาสไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับรายการโมโตโฟร์ ยูโรเปียน คัพ (Moto 4 European Cup) ในฤดูกาล 2026 นี้
สำหรับ "อุ้ม-นพรุธพงษ์" นับว่าเป็นนักแข่งดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจจากวงการมอเตอร์สปอร์ตโดยในฤดูกาล 2025 ที่ผ่านมาเจ้าตัวสร้างผลงานติดท็อป 5 ของเอเชีย รายการอิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ (Idemitsu Asia Talent Cup) พร้อมกับคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 มาครองได้ที่บุรีรัมย์ ประเทศไทย
จากนั้น "อุ้ม-นพรุธพงษ์" ก็ได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดเข้าร่วมการแข่งขันรายการเอฟไอเอ็ม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 สนามสุดท้าย ณ บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ก่อนจะสร้างผลงานคว้าโพเดียมรองชนะเลิศและอันดับที่ 3 ในคลาส AP250 มาครอง ฉายแววการเป็น The Next Successor อย่างโดดเด่น
ฤดูกาล 2026 รายการอิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ จะทำการแข่งขันทั้งหมด 6 สนาม 5 ประเทศในทวีปเอเชียทั้ง ไทย, กาตาร์, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย โดยจะเป็นซัพพอร์ตเรซในรายการโมโตจีพี และมาเลเซีย ซุปเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ ซึ่งจะทำให้นักแข่งได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสนามระดับโลกในทวีปเอเชียทั้งหมด
ด้านรายการโมโตโฟร์ ยูโรเปียน คัพ จะทำการแข่งขันทั้งหมด 7 สนาม 4 ประเทศในทวีปยุโรป ประกอบด้วยสเปน 4 สนาม กับโปรตุเกส, ฝรั่งเศส และอิตาลีอีกประเทศละสนามซึ่งแต่ละสนามล้วนมีมาตรฐานระดับโลก คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นท้าทายทักษะฝีมือการขี่เป็นอย่างมาก
รายการอิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ 2026 สนามแรกจะทำการแข่งขัน ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นการลงสนามรอบคัดเลือก เวลา 12.10 น. ก่อนจะทำการแข่งขันเรซแรกเวลา 16.10 น. จากนั้นเรซที่สองจะทำการแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 9.45 น.
และนอกจาก "อุ้ม-นพรุธพงษ์" จะลงทำการแข่งขันรายการอิเดมิตสึ โมโตโฟร์ เอเชีย คัพ บุรีรัมย์ 2026 แล้ว
ยังมี "มะมาย" ปองคุณ เอี่ยมน้อย หมายเลข 25 และ “โรม” วชิรวิทย์ ไม้ดัดพันธ์ หมายเลข 23 นักแข่งดาวรุ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากไทยฮอนด้าในการเป็น The Next Successor ลงทำการแข่งขันในฐานะนักแข่งไวลด์การ์ดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นำมาพัฒนาต่อไป
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://www.facebook.com/HondaRacingTeamTH