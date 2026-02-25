ไฮเออร์ สานต่อพันธมิตรศึก ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 อย่างเป็นทางการ ต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมยกระดับแกรนด์สแลมสู่เวทีนวัตกรรมสมาร์ทโฮม เติมเต็มประสบการณ์แฟนกีฬาทั่วโลก
กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ์ 2569 – ไฮเออร์ (Haier) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกและแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 17 ปีซ้อน ตอกย้ำบทบาทการเป็นพันธมิตรหลักบนเวทีกีฬาระดับโลก เดินหน้าสานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์การแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลม “ออสเตรเลียน โอเพ่น” (Australian Open: AO) ในปี 2569 ณ เมลเบิร์น พาร์ก ประเทศออสเตรเลีย ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของไฮเออร์ในการเชื่อมโยงพลังแห่งความมุ่งมั่นและศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำระดับโลก เข้ากับนวัตกรรมอัจฉริยะของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม ภายใต้แนวคิด “Zero Distance Experience” ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ใกล้ชิดไร้รอยต่อระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ตลอดจนเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั่วโลก พร้อมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ จากสนามแข่งขันสู่ชีวิตประจำวันของแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างแท้จริง ตั้งเป้าดึงดูดแฟนกีฬาหน้าใหม่มากกว่า 100,000 คนทั่วโลก
มร. หวัง เหมยเยี่ยน รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ บริษัท ไฮเออร์ กรุ๊ป กล่าวว่า “ความร่วมมือกับออสเตรเลียน โอเพ่นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของไฮเออร์ในการถ่ายทอดบรรยากาศและ ความตื่นเต้นของการแข่งขันระดับโลกไปสู่แฟนกีฬาในหลายภูมิภาค โดยในปี 2569 ไฮเออร์ได้วางแผนกิจกรรมระดับโลกตลอดทั้งปี เพื่อขยายประสบการณ์จากสนามแข่งขันในเมลเบิร์นไปยังชุมชนแฟนกีฬาทั่วโลก ผ่านกิจกรรมที่ผสานกีฬา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ไฮเออร์ยังได้เชิญแฟนกีฬาจากหลายประเทศเดินทางมาร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันแกรนด์สแลมอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมพิเศษที่ได้รับเกียติจากอดีตนักเทนนิสระดับตำนาน อาทิ เคซีย์ เดลลาควา (Casey Dellacqua), อลิเซีย โมลิก (Alicia Molik) และทอมมี ฮาส (Tommy Haas) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านกีฬาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งได้นำเสนอการฝึกสอนแบบอินเทอร์แอคทีฟ และการพบปะพูดคุยร่วมกับ แฟน ๆ อย่างใกล้ชิดในสถานที่จัดงาน”
สำหรับแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่นในปีนี้ ไฮเออร์ได้ต่อยอดบทบาททางด้านการสื่อสารแบรนด์ในรูปแบบใหม่ ด้วยการยกระดับสนามแข่งขันให้เป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน โดยหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์คือการท้าทายความแม่นยำของนักเทนนิสระดับท็อป ที่ต้องตีลูกเทนนิสเข้าเป้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของไฮเออร์ ได้แก่ เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ซึ่งจัดวางอยู่ภายในสนาม ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมด จากกิจกรรมดังกล่าวจะมอบให้แก่ Australian Tennis Foundation เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาเทนนิสในระดับชุมชน สะท้อนแนวคิด “Better Life” ของไฮเออร์ ที่พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นควบคู่กับการคืนประโยชน์ สู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
มร. หวัง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความมุ่งมั่นของไฮเออร์ต่อวงการเทนนิสไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่วงการแข่งขันฤดูร้อนของออสเตรเลียเท่านั้น โดยในฐานะ Gold Partner ของ ATP Tour ไฮเออร์ยังคงเดินหน้าสนับสนุนความเป็นเลิศของการแข่งขันตลอดฤดูกาลปี 2569 ผ่านการสร้างการมองเห็นแบรนด์ภายในสนาม การมอบประสบการณ์ต้อนรับระดับพรีเมียม และการผสานผลิตภัณฑ์เข้ากับทัวร์นาเมนต์สำคัญทั่วโลก เพื่อใช้เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนอนวัตกรรมสมาร์ทลิฟวิ่งล่าสุดของแบรนด์ พร้อมทั้งขยายการรับรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลของ ATP ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมออนไลน์มากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก ทั้งหมดนี้ตอกย้ำบทบาทของไฮเออร์ในฐานะแบรนด์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ทั้งในสนามแข่งขันและในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานอย่างชาญฉลาด ครบครัน และตอบโจทย์ความต้องการในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์ได้รับความเชื่อมั่นและครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน”
พร้อมกันนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น ไฮเออร์เตรียมเดินหน้าโครงการ “Future Champions” อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และญี่ปุ่น ควบคู่กับการจัดแมตช์กระชับมิตรของนักฟุตบอลชื่อดังในสหราชอาณาจักร
เวิร์กช็อปสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมแฟนเฟสติวัลในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสานต่อการแข่งขัน Haier Cup Badminton ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปิดตัวการแข่งขัน Haier Cup Basketball เป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อขยายเป้าหมายไปยังกลุ่มนักกีฬารุ่นใหม่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมตลอดทั้งปีจะปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแข่งขัน Haier Fans Club Ultimate Cup ณ เมืองชิงเต่า ประเทศจีน ซึ่งจะรวบรวมผู้ชนะจากการแข่งขันฟุตบอล บาสเกตบอล และแบดมินตันจากหลากหลายประเทศ มาร่วมเฉลิมฉลองในงานระดับนานาชาติ
“ไฮเออร์ตั้งเป้าดึงดูดแฟนกีฬาหน้าใหม่มากกว่า 100,000 คนทั่วโลก ผ่านการจัดกิจกรรมและสร้างการมี ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ภายใต้โครงการ Haier Fans Club 2026 ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเสริม ความแข็งแกร่งของแบรนด์บนเวทีกีฬาระดับโลก ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนและสื่อสารแนวคิดสมาร์ทลิฟวิ่งสู่ผู้บริโภคในทุกภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม” มร. หวัง เหมยเยี่ยน กล่าวสรุป