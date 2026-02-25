“เจ้าของบ้านเช่าไล่เราก็ต้องไป” อ.สกล ตัดพ้อโดนยกเลิกสัญญากระทันหัน โต้ไม่เคยอมเงินเด็ก

อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ เฮดโค้ชคนดังของทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา เปิดใจดราม่าร้อน ประเด็นยุติบทบาทหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา ว่า ตนเองนั้นโดนยกเลิกสัญญาแบบกระชั้นชิด ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังรู้สึกงง และอยากให้ไปถามฝั่งที่ยกเลิกสัญญา ว่าเพราะอะไร สำหรับตนเองอยากถามว่าทำไมเจ้าของสัญญามายกเลิกสัญญาของตนเองในระยะกระชั้นชิด ทั้งๆที่ตนเองก็อยากจะเดินไปต่อให้ครบตามสัญญา 4 ปี เพราะก็อยากรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมให้ไปถามจากทางนั้น
“ถามว่ามีปัญหาอะไรกับโรงเรียนไหม ขอตอบว่าไม่มี เราไปทำฟุตบอลให้กับหมอนทองวิทยา ทำในลักษณะเหมือนเราไปเช่าสนามเขา เราไปเช่าบ้านพักเขาทำงานิ คนที่ออกสตางต์จริงๆนั้นไม่มีสปอนเซอร์รายไหน นอกจากผู้ปกครอง เงินเดือนเราก็ได้จากผู้ปกครอง ค่าน้ำ ค่าไฟทั้งหลาย ก็ได้จากผู้ปกครอง”
“เพราะฉะนั้น เจ้าของสถานที่ก็เปรียบเสมือนบ้านเช่าเรา ดังนั้นวันหนึ่ง ถ้าเขาบอกว่าเราทำบ้านเขาสกปรก เลอะเทอะ เปรอะเปรื้อน ไม่อยากให้เราอยู่ต่อ เราก็คงต้องไป โดยไม่มีข้อต่อรองใดๆ เขาถามว่าออกได้ไหม เราถามเมื่อไหร่ เขาบอก 7 วันได้ไหม เราก็รู้สึกว่าเร็วไปหรือเปล่า เราเองมีลูกศิษย์เยอะ กลัวว่าเด็กจะเก็บไม่ทัน และอีกอย่างเด็กกำลังจะมีสอบปลายภาค ก็เลยขออนุญาตว่าออกสัก 31 มีนาคม ได้ไหม ให้เด็กสอบให้เสร็จ แล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนให้เสร็จ แล้วเราจะเดินทางของเราไปต่อ”
ส่วนประเด็นเรื่องการอมเงินนักกีฬานั้น อ.สกล ตอบว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งเวลาได้เงินมาตนเองจะแจกเด็กๆและเจ้าหน้าที่ทีมทันที ส่วนที่หลายคนพูด อ.สกล เก็บเงินไว้คนเดียว หลังจากจบ 7 สี ที่มีคนบริจาคเงินมาเกือบ 1 ล้าน จริงๆแล้วเราก็ไปซื้อรถ 6 ล้อใหม่ กว่า 5 แสน และอีกคันนึงซื้อรถตู้ 4.5 แสน รวม 2 คัน 1 ล้านบาท