“คุณานันท์” พ่ายหวิว 1-2 จอดป้ายหวดไอทีเอฟเจ200

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ200 (1)" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2569
ประเภทชายเดี่ยว รอบสาม (16 คน) "น้องพุฒิ" คุณานันท์ พันธราธร นักหวดไทยวัย 17 ปี มือ 47 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวาง 6 ของรายการ สุดต้านฟอร์มการเล่นที่เหนียวแน่นของ พาเวล สควอร์ทคอฟ นักหวดวัย 17 ปี มือ 203 เยาวชนโลก ก่อนที่ คุณานันท์ จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 1-6, 6-1 และ 3-6
คุณานันท์ ตกรอบ 16 คนสุดท้าย ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 36 คะแนน ในขณะที่ พาเวล สควอร์ทคอฟ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ แดเนียล โจวาโนฟสกี จากออสเตรเลีย มือ 34 เยาวชนโลก และมือวาง 2 ของรายการ
ด้าน ไค ทอมป์สัน ดาวรุ่งฮ่องกง มือ 26 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวาง 1 ของรายการ ยังคงแข็งแกร่ง เอาชนะ มารัต ซัลบีเยฟ มือ 73 เยาวชนโลก และมือวาง 14 ของรายการ ได้ 2 เซตรวด 6-0 และ 7-6 ไทเบรก 7-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองฯ ได้ตามคาด
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสาม (16 คน) ฮยู คาวานิชิ (3-ญี่ปุ่น) ชนะ คาน อิสิกโคซาเนอร์ (15-ตุรกี) 6-3, 7-6(3), อาร์นาฟ ปาปาร์การ์ (5-อินเดีย) ชนะ เจค เดมโบ้ (9-ออสเตรเลีย) 4-6, 6-0 และ 6-4, คันตะ วาตานาเบะ (7-ญี่ปุ่น) ชนะ คาเรล ออเบรียล เอ็นกูนูเอ (12-สหรัฐฯ) 6-1, 5-7 และ 7-6(3)
แดน แบรนด์ (16-อิสราเอล) ชนะ คิริลล์ ฟิลาเรตอฟ (4) 6-4, 6-3, อารอน กาเบต (10-ฝรั่งเศส) ชนะ แจน โคลดนิคกี้ (8-โปแลนด์) 6-4, 6-4, แดเนียล โจวาโนฟสกี (2-ออสเตรเลีย) ชนะ ซิ่ว ฉือ นิโคลัส เฉิง (13-ฮ่องกง) 6-4, 6-1, หญิงเดี่ยว รอบสาม (16 คน) เฟลิซาตา โดโรฟีวา-ไรบาส (4) ชนะ มาอิ ซาซากิ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-3, เล่ย ไมลัวตี้ (จีน) ชนะ โพลินา นิกิตินา 6-3, 6-2