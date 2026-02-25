สองสาวไทยจอด 8 คู่ ปิงปองสิงคโปร์สแมช “ทิพย์”​ สุดต้านมือ 1 โลก ร่วง 64 คน

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติ รายการ "ดับเบิลยูทีที สิงคโปร์ สแมช 2026" แข่งขันระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 1 มี.ค.2569 ที่เดอะเกลลัง ประเทศสิงคโปร์ โดยรายการนี้ มีนักกีฬา 240 คน จาก 54 ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวม 1,550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 48,414,250 บาท โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ส่ง 2 สาวนักกีฬาทีมชาติ "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง และ "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร เข้าร่วมชิงชัย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา สองสาวไทยที่มีอันดับโลกประเภทคู่อยู่ที่ 21 ของโลก ลงสนามประเภทหญิงคู่ รอบ 16 คู่สุดท้าย พบกับ ดู ฮอย เคม กับ ซู เฉิงซู่ คู่มืออันดับ 43 ของโลกจากฮ่องกง โดยสองสาวไทยแม้จะดวลกับคู่สาวฮ่องกงอย่างตึงมือ แต่ อรวรรณ กับ สุธาสินี ยังตีได้ยอดเยี่ยมพอที่จะเอาชนะไปได้ 3-0 เกม (11-7, 13-11, 11-7) ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ในรอบก่อนรองฯ หรือ 8 คู่สุดท้าย สองสาวไทยต้องปะทะกับคู่ผสมต่างชาติ มิยู นางาซากิ จากญี่ปุ่น กับ ชิน ยูบิน ดาวดังจากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นที่ต่อสู้กันอย่างสนุก สองสาวไทยผลัดแพ้ผลัดชนะกับคู่แข่งอย่างไม่เป็นรองจนเสมอกันที่ 2-2 เกม ทว่าเกมตัดสินเกมที่ห้า มิยู กับ ยูบิน เฉือนชนะ อรวรรณ กับ สุธาสินี ไปนิดเดียว 11-9 จบการแข่งขัน คู่ผสมญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ชนะ สองสาวไทย 3-2 เกม (9-11, 11-5, 11-6, 8-11, 11-9) คู่หูไทยหยุดเส้นทางลุ้นแชมป์ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดาย
ด้านประเภทหญิงเดี่ยวที่ “ทิพย์” อรวรรณ ที่มีโปรแกรมแข่งขันเหลือคนเดียว ในรอบ 64 คน พบศึกหนักกับ ซุน หยิงชา มือ 1 ของโลกจากจีน เจ้าของแชมป์โลกคนล่าสุดและมือวางอันดับ 1 ของรายการ แล้วก็เป็น ซุน หยิงชา สตาร์ดังอันดับ 1 ของโลกปิงปองเวลานี้ที่เอาชนะ อรวรรณ ไป 3-1 เกม (11-2, 7-11, 11-5, 11-6) ส่งผลให้ทีมเทเบิลเทนนิสไทยจบการแข่งขันทั้งหมดในรายการ "สิงคโปร์ สแมช 2026"