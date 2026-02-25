“อ.สกล” ย้ายปั้น “รร.พุทธิรังสีพิบูล” พร้อมลุย “ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD”

ช็อก ! แฟนบอลนักเรียน จนกลายเป็นข่าวทอล์กออฟเดอะทาวน์ หลังมีข่าวปรมาจารย์ลูกหนังขาสั้นสุดฮอต อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตกุนซือทีมฟุตบอล รร.หมอนทองวิทยา ดีกรีรองแชมป์ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 เตรียมอำลาทีมเก่า พร้อมย้ายรถขนฝันและเหล่านักเตะชุดเดิมไปฟอร์มทีมที่โรงเรียนแห่งใหม่
โคชคนดังได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นเตรียมอำลา “รร.หมอนทองวิทยา” ผ่านรายการออนไลน์ของช่อง 7HD อย่าง เซียน Sports ออกอากาศทาง Facebook : CH7HD SPORT โดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริง และเตรียมอำลาทีมหลังจบปีการศึกษานี้อย่างเป็นทางการ พร้อมใบ้ทิ้งท้ายถึงทีมใหม่ว่า "คนอาจจะรู้จักคำว่า หมอนทอง คือผลไม้ไทย แต่ต่อไปคนจะรู้จักคำว่า แตงโม เป็นผลไม้ที่ราคาไม่แพง แต่แดงนะจ๊ะ” งานนี้ทำเอาแฟน ๆ ตามสืบกันสนั่นโซเชียลว่าโรงเรียนใดคือสถานีต่อไป
ล่าสุดเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เมื่อเวลา 08.20 น. รายการ สนามข่าวกีฬา ทางช่อง 7HD ไม่รอช้าคว้าตัว อ.สกล มาเปิดใจแบบหมดเปลือกทุกประเด็นกระแสข่าวลือ โดยมี 3 พิธีกร อาย-ศรสวรรค์, แอดเต้-พัชร และแอดเอก-พรรษนพ รับหน้าที่ไขข้อสงสัยพร้อมขยี้ต่อทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook : Ch7HD, Ch7HD Sports / YouTube : Ch7HD และTikTok : Ch7HD Sports
โดย อ.สกล เปิดใจว่า “หลังมีกระแสข่าวก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน มีคนถามไถ่เข้ามาสายไหม้ ต้องขอบคุณแฟน ๆ ที่ให้ความสนใจและเป็นห่วงเรา ทำให้มีกำลังใจลุกขึ้นสู้เพื่ออนาคตลูกหลานที่รอเราอยู่ จริง ๆ มีหลายโรงเรียนที่ติดต่อมา แต่เราตั้งใจอยากปรับปรุงพัฒนา สร้างทีมเล็ก ๆ ให้แข็งแกร่ง แน่นอนว่าผมยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามคำใบ้ที่อยู่ห่างจากสนามศุภชลาศัย 50 กิโลเมตร ขึ้นชื่อเรื่องแตงโม และเป็นโรงเรียนวัด นั่นก็คือ รร.พุทธิรังสีพิบูล ชีวิตเราไม่เคยได้เลือกโรงเรียนใหญ่ ๆ คือแต่ละโรงเรียนแสงไฟสว่างหมดแล้ว แต่ที่นี่แสงยังเข้าไม่ถึง เราอยากไปสร้างไปต่อเติมให้แสงเข้าถึงโรงเรียนให้ได้ ส่วนเหล่านักเตะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พ่ออยู่ที่ไหน ลูกก็ต้องอยู่ที่นั่น” เป็นน้อง ๆ ชุดรองแชมป์เกือบทั้งหมด จริง ๆ ก็เหมือนแตงโมเวลาผ่าก็มีเมล็ดอยู่ข้างใน บางเมล็ดหล่นเข้าคอบ้าง บางเมล็ดก็ต้องเขี่ยออก แตงโมไม่เคยทำร้ายใคร ทานเมื่อไหร่ก็เย็นสดชื่น แถมราคาไม่แพงแต่ข้างในแดงทุกลูกเลย
หลังจบเส้นทางกับทีมเดิมใจหายไหม มีใจหายแต่ครูคือผู้ให้ ผู้นำทางและแสงสว่างให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้เดินไปในทางที่ดี ลูก ๆ คนไหนที่ยังคงอยู่กับหมอนทอง เรายังคงติดตามและให้กำลังใจต่อไป มีปัญหาอะไรครูยังอยู่ตรงนี้ปรึกษาได้เสมอ สำหรับงานการกุศลที่รับไว้ส่วนใหญ่เรายังคงทำหน้าที่ต่อไป แต่ได้แจ้งเจ้าภาพว่ายังยินดีต้อนรับไหมหากไม่ได้ไปในนามเดิม แต่ไปในนาม “เดอะโคช รถขนฝัน” นอกจากเดินสายเตะในประเทศแล้วมีแพลนบินไปเตะต่างประเทศ เพราะมีหลายประเทศในเอเชียสนใจ เนื่องจากเห็น ช่อง 7HD จัดการแข่งขัน โดยเดือนพฤษภาคมนี้ทางทีมมีบินไปที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เราก็ดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเตะที่มีความฝัน ส่วนการเดินทางของทีมใหม่กับรายการ “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2026” แม้ว่าต้องสตาร์ทตั้งแต่รอบแรก แต่มองว่าเป็นข้อดี\ได้เปรียบคู่ต่อสู้ ได้ฝึกความแข็งแกร่งและชินสนาม เชื่อแน่นอนว่า “รร.พุทธิรังสีพิบูล” จะเป็นทีมที่ทุกคนต้องติดตาม จะไปอยู่จุดไหนของบอล 7 สี จะไปถึงฝันหรือไม่ต้องติดตาม รถขนฝันเราเปลี่ยนเครื่องใหม่รับรองว่าพร้อมจะสู้ สำหรับแฟน ๆ ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ผมและหมอนทอง และขอฝากน้อง ๆ แตงโมด้วย ถึงจะมาใหม่แต่รับรองว่าไฉไลเหมือนเดิม ฝากด้วยนะครับ”