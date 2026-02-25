“จีโน่” นำทัพยอดฝีมือสู้ศึก เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ฯ ที่สิงคโปร์

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือหนึ่งของโลกนำทัพนักกอล์ฟสาวจากทั่วโลกลุยศึก “เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 93 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดฉากการแข่งขันรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 450,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 14 ล้านบาท
แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สามของฤดูกาล “เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมนี้ มีเหล่านักกอล์ฟระดับโลกตบเท้าเข้าชิงชัย 72 คน นำโดย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือหนึ่งของโลก และมือท็อปเท็นของโลกอีก 8 คน ทางด้านนักกอล์ฟสาวไทยลงแข่งขัน 4 คน ซึ่งรวมถึง เอรียา จุฑานุกาล, ชเนตตี วรรณแสน และปาจรีย์ อนันต์นฤการ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นรอบฝึกซ้อมและโปรแอม โดยมี อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก และ ลีเดีย โค แชมป์เก่าปีที่แล้ว ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนแข่งขัน โดยจีโน่ซึ่งเคยคว้าแชมป์ที่สนามเซนโตซาแห่งนี้สมัยที่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นในรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก เมื่อปี 2018 ทำให้ได้สิทธิลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรก เจ้าตัวเผยว่า “จีนต้องวางชัยชนะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไว้ แล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง มันเป็นสัปดาห์ใหม่ และทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะชนะการแข่งขัน ตอนนี้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ขณะนี้มาก เพราะเราคงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ตลอดไป จะมีผู้เล่นระดับท็อปคนอื่นๆ ขึ้นมาอีก จีนแค่อยากจะทำผลงานและสนุกกับหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้”
ทางด้านนักกอล์ฟมือท็อปเท็นของโลก นอกจาก อาฒยา และ โค แล้วยังมี ชาร์ลีย์ ฮัลล์ จากอังกฤษ (อันดับ 3), มินจี ลี จากออสเตรเลีย (อันดับ 4), มิยู ยามาชิตะ จากญี่ปุ่น (อันดับ 5), ฮโย จู คิม จากเกาหลีใต้ (อันดับ 7), หยิน รัวหนิง จากจีน (อันดับ 8), ลอตตี้ วูด จากอังกฤษ (อันดับ 9) และคิม เซ ยัง จากเกาหลีใต้ (อันดับ 10)
สำหรับการแข่งขันรอบแรก (26 ก.พ.) กลุ่มที่น่าจับตามองอย่าง จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล จะลงเล่นกลุ่มเดียวกับ ลีเดีย โค และชาร์ลีย์ ฮัลล์ ในเวลา 10.21 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 09.21 น. ตามเวลาประเทศไทย