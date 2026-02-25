แลคตาซอย ซอยโย่ ดันนักปั่นจิ๋วไทยโกเจแปน! สนับสนุนการแข่งขัน “The King Rider Of Thailand 2026”

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาของเด็กอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าสนับสนุนการแข่งขัน “The King Rider Of Thailand 2026” เปิดสนามแรกของปีอย่างยิ่งใหญ่ รวมพลังนักปั่นจิ๋วจากทั่วเอเซียเข้าท้าประลอง พร้อมดันเด็กไทยเข้าชิงชัย Runbike Championship Series ที่ประเทศญี่ปุ่น
การแข่งขัน The King Rider Of Thailand 2026 ในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันแบบสะสมคะแนนประจำปี 2026 รวมทั้งหมด 10 สนาม เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักแข่งใน 17 รุ่นอย่างเข้มข้น และคนที่ได้แชมป์ในรุ่น THE KING 2026 ในวันที่ 2 จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ทีมชาติไทยพร้อมรับตั๋วเครื่องบิน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในงาน RWC World cup 2026 ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดประสบการณ์เด็กไทยสู่สนามระดับนานาชาติ
สำหรับการแข่งขันเปิดฤดูกาลครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2026 ณ สนามกีฬานนทบุรีสเตเดียม โดยมีนักปั่นตั้งแต่รุ่นอายุ 2-15 ปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ร่วมแข่งขันมากกว่า 300 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานของเหล่านักปั่นจิ๋ว ที่มาแสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะกีฬา สะท้อนภาพการแข่งขันที่เติบโตสู่ระดับเอเชียอย่างชัดเจน
แลคตาซอย ซอยโย่ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเท่านั้น แต่เป็นการร่วมสร้างอนาคต สนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้วินัย ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การรู้แพ้รู้ชนะ และกล้าที่จะก้าวไปสู่ความฝันของตนเองบนเส้นทางกีฬาอย่างมั่นใจ ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของแลคตาซอย ซอยโย่ กันได้ที่ Facebook: Lactasoyclub