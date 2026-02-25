ส.กีฬาทางน้ำตั้งเป้าเงือก-ฉลามไทยหวังทำเวลาผ่านเกณฑ์เอได้ตั๋วลุยอลป.4คน

สระไทยหวังปั้นนักว่ายน้ำผ่านเกณฑ์เอ ตีตั๋วไปแข่งโอลิมปิก 2028 “โค้ชตึก” เชื่อเด็กไทยมีลุ้นทำได้ โดยเน้นไปที่นักกีฬาเหรียญทองซีเกมส์ แต่หากไม่ได้คงต้องเอาสิทธิ์ไวลด์การ์ด
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเวลา 2 ปีหลังจากนี้ จะมีการแข่งขันหลายมหกรรมที่นักกีฬาภายใต้สมาคมฯ จะต้องเตรียมความพร้อมและร่วมแข่งขัน ทั้งกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ 2025 เมืองซานย่า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน ต่อด้วยเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่าและไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม และในปีหน้ายังมีกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่ประเทศมาเลเซีย แต่ก็ได้กำชับให้ทุกชนิดกีฬาภายใต้การดูแลของสมาคม ที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา วางแผนระยะยาว เพื่อลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันให้ได้ด้วย โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้หารือและมอบนโยบายกับโค้ชของแต่ละสโมสรไปแล้วว่า อยากจะให้มีนักว่ายน้ำไทยได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในอีก 2 ปีข้างหน้า ด้วยเกณฑ์มาตรฐานเอ 4 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนคาดหวังมาก เพราะในอดีตนักว่ายน้ำไทยเคยทำเวลาผ่านควอลิฟาย
โค้ชตึกกล่าวอีกว่า แต่ในระยะหลังเราแทบไม่มีนักว่ายน้ำไทยที่ได้โควต้าโอลิมปิกในระดับเกณฑ์เอ แต่ทำได้ดีที่สุดคือผ่านเกณฑ์บี ซึ่งก็ยังไม่ได้สิทธิแข่งขันรอบมหกรรม เพราะจำนวนนักว่ายน้ำผ่านเกณฑ์บีจากทั่วโลกเยอะมาก ทำให้ต้องไปแข่งขันด้วยสิทธิพิเศษ(ไวลด์การ์ด) มาตลอด แต่ครั้งนี้เชื่อว่ายังพอมีเวลาในเตรียมตัว และนักว่ายน้ำที่ได้เหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปลายปีที่แล้ว ก็เป็นกำลังหลักที่จะทำให้เป็นไปได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของตัวนักกีฬาและโค้ชด้วย ซึ่งสมาคมพร้อมให้การสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อจะทำให้นักว่ายน้ำไทยได้ไปแข่งขันโอลิมปิกในอีก 2 ปีข้างหน้า ให้ได้มากที่สุด
“เรายังมีอีกหลายเกมที่ใช้ในการลุ้นทำเวลาเพื่อไปโอลิมปิกได้ อาจจะเป็นงานยากที่ถ้าพัฒนาเวลาไปได้อีก ก็มีความเป็นไปได้ จริงๆ แล้วเราจะต้องใช้เวลา 8 ปี ในการสร้างนักกีฬาเพื่อไปโอลิมปิก เลือกนักว่ายน้ำอายุ 12-14 ปี มาสร้างกันตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งก็เป็นแนวทางของสมาคมอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เหลือเวลาอีก 2 ปีกว่าๆ ก็อยากให้คนที่มีศักยภาพทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อโอลิมปิกที่ใกล้จะถึงนี้ก่อน สมาคมก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่” โค้ชตึกกล่าว
ทั้งนี้ สหพันธ์กีฬาทางน้ำนานาชาติ(เวิลด์ อควอติคส์) จะแจ้งรายการแข่งขันที่รับรองสถิติในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2570 และ เริ่มต้นเก็บสถิติการแข่งขันว่ายน้ำเพื่อชิงตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2570