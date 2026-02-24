“โค” พร้อมป้องกันแชมป์ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ฯ สัปดาห์นี้

ลิเดีย โค นักกอล์ฟหญิงมืออันดับ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ พร้อมลงป้องกันแชมป์ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 93 ล้านบาท ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ตันจง คอร์สประเทศสิงคโปร์ สัปดาห์นี้
แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย” รายการ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 18 แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมนี้ มีเหล่านักกอล์ฟระดับโลกตบเท้าเข้าชิง 72 คน นำโดยมือท็อปเท็นของโลก 9 คน ทั้งนี้ในการแข่งขัน 17 ครั้งที่ผ่านมา มีผู้เล่นดีกรีแชมป์เมเจอร์คว้าชัยชนะรายการนี้ถึง 15 ครั้ง ตอกย้ำชื่อเสียงของทัวร์นาเมนต์นี้ในการเป็นสังเวียนประชันฝีมือของนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลก
ทั้งนี้ ลิเดีย โค นักกอล์ฟฮอลล์ออฟเฟมของแอลพีจีเอและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2024 ที่ฝรั่งเศส ไม่ได้ลงเล่นรายการ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่รายการนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2008 มาปีนี้จะลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าปีที่แล้ว โดยมีนักกอล์ฟดีกรีท็อปเท็นของโลกถึง 9 คนอยู่ในกลุ่มผู้เล่นชั้นนำ 72 คนในปีนี้
โดยนักกอล์ฟวัย 28 ปี จากนิวซีแลนด์ เจ้าของแชมป์เมเจอร์ 3 รายการ และคว้าเหรียญโอลิมปิกครบทั้ง 3 เหรียญ เผยถึงการมาป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ว่า “ชัยชนะเมื่อปีที่แล้วพิเศษมาก ฉันรู้สึกว่าได้สร้างมิตรภาพที่ดีมากมายจากการเล่นกอล์ฟที่สิงคโปร์มาหลายปี ผลการแข่งขันเป็นเรื่องรอง ฉันแค่อยากแสดงฝีมือให้เต็มที่ เล่นกอล์ฟให้ดีที่สุดต่อหน้าเพื่อนๆ และแฟนๆ ที่นี่”
สำหรับโปรสาวท็อปเท็นของโลกทั้ง 9 คนที่จะลงชิงชัยในสัปดาห์นี้ ประกอบด้วย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล (อันดับ 1), ชาร์ลีย์ ฮัลล์ (อันดับ 3), มินจี ลี (อันดับ 4), มิยู ยามาชิตะ (อันดับ 5), ลิเดีย โค (อันดับ 6), ฮโย จู คิม (อันดับ 7), หยิน รัวหนิง (อันดับ 8), ลอตตี้ วูด (อันดับ 9) และคิม เย ยัง (อันดับ 10)