มือท็อปโลกร่วมโปรโมท เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ฯ ที่สิงคโปร์

8 โปรสาวท็อปเท็นของโลกประกอบด้วย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล (อันดับ 1), มินจี ลี (อันดับ 4), มิยู ยามาชิตะ (อันดับ 5), ลิเดีย โค (อันดับ 6), ฮโย จู คิม (อันดับ 7), หยิน รัวหนิง (อันดับ 8), ลอตตี้ วูด (อันดับ 9) และคิม เย ยัง (อันดับ 10) ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์กอล์ฟรายการ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ก่อนเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์นี้
แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย” จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 93 ล้านบาท ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมนี้ โดยมีเหล่านักกอล์ฟระดับโลก 72 คน ลงชิงชัย ไม่ว่าจะเป็นมือท็อป 20 ของโลก 17 คน รวมถึงผู้เล่นดีกรีแชมป์เมเจอร์ 16 คน และแชมป์เก่ารายการนี้ 4 คน กับอดีตมือหนึ่งของโลกอีก 7 คน
สำหรับกอล์ฟ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ สนามกอล์ฟที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนในวงการกอล์ฟ และยังได้รับรางวัล “สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในเอเชีย” รวมถึง “สนามกอล์ฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในเอเชีย” และ “สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในสิงคโปร์” จากการประกาศรางวัลของ เวิลด์ กอล์ฟ อวอร์ดส์ ปี 2025