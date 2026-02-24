ไทยส่ง 16 กีฬาสู้เอเชียนบีชเกมส์ที่จีน พร้อมวางเป้าคว้า 15 เหรียญทอง

ศึกเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่จีน ปลาย เม.ย.นี้ ทัพไทยเคาะแล้วส่ง 16 กีฬาลุยศึก ตั้งเป้าหมาย 15 ทอง "บิ๊กแนต" นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นำผู้บริหารสมาคมฯถกนโยบายบอร์ดกองทุนพัฒนากีฬาชาติ ปรับวิธีโอนเบี้ยเลี้ยงตรงถึงนักกีฬาที่จะทดลองในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และ เอเชียนบีชเกมส์ ชี้เป็นวิธีแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ย้ำที่ผ่านมาปัญหาคือการจ่ายเบี้ยเลี้ยงล่าช้า ทำให้ทุกสมาคมขาดสภาพคล่อง หวั่นเป็นการสร้างปัญหาใหม่ เพราะยังไม่มีความชัดเจนทั้งระบบการจ่ายเงิน การบริหารค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าฝึกซ้อม
"บิ๊กแนต" นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานแทน นายธนา ไชยประสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศฯ ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ก.พ.69 โดยมี นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะหัวหน้านักกีฬาทีมชาติชุด"เอเชี่ยนบีชเกมส์" เข้าร่วมประชุมพร้อมนายกสมาคมกีฬาฯและผู้แทนสมาคมกีฬาทั้ง 16 สามาคมที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
การประชุมครั้งนี้ นายกองเอกชัยภักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทยากร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการปรับแผนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนให้นักกีฬา โดยจะเป็นการจ่ายแบบ "โอนตรง" เข้าบัญชีนักกีฬาโดยไม่ผ่านสมาคมกีฬาเหมือนเช่นที่ผ่านมานั้น ซึ่งจะมีการทดลองจ่ายระบบนี้ให้นักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ที่จ.สุราษฎร์ธานี และ กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งเข้าใจว่า รัฐมนตรีอยากปรับระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอมเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
"แต่โดยส่วนตัวผมมองว่า ระบบการจ่ายเงินแบบนี้ต้องวางระบบให้ชัดเจน เพราะในส่วนของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 900 บาทต่อวันนั้น ในส่วนนี้ยังต้องแบ่งเป็นค่าที่พัก 300 บาท ค่าอาหาร 300 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม 300 บาท ซึ่งเท่าที่ทราบจากฝ่ายพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทยว่า กองทุนฯ ได้นำเอาส่วนอาหารและฝึกซ้อม มารวมเป็นเบี้ยเลี้ยงคือ 600 บาท ที่จะถูกโอนให้นักกีฬา ในจุดนี้ผมคิดว่า มีปัญหาแน่นอน โดยเฉพาะนักกีฬาประเภททีม เนื่องจากการเก็บตัวฝึกซ้อม จะเก็บรวมทีม และสมาคมกีฬาจะมีการนำค่าอาหารของนักกีฬามาจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และถูกหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่ถ้ากองทุนฯจะจ่ายตรงให้นักกีฬา ผมไม่มั่นใจว่านักกีฬาจะใช้จ่ายในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักและครบถ้วนตามหลักวิทยาศาตร์การกีฬาหรือไม่"
นายกองเอกชัยภักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่สำคัญจริงๆคือ การจ่ายโอนตรงให้นักกีฬา กองทุนจะจ่ายเมื่อไหร่ ตอนไหน และในหลายๆกีฬา หากมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬา หรือ หากจ่ายแล้ว นักกีฬาได้เงินแล้วแต่ไม่มาฝึกซ้อมจริงตามนั้นจะทำอย่างไร นี่ก็แค่ส่วนหนึ่งที่ตนมองว่า ที่ผ่านมา ปัญหาคือการจ่ายเงินที่ล่าช้าของกองทุนฯ ที่ทำให้ทุกสมาคมฯต้องออกมาร้องเรียน
"อย่างเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้มีระยะเวลา 1 เดือนกับอีก 17 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคมนี้ กองทุนฯ จะจ่ายเงินให้นักกีฬาช่วงไหน จ่ายก่อนก็จะทราบได้อย่างไรว่านักกีฬาจะมาซ้อมจริง หรือจะจ่ายช่วงกลางเดือน หรือ สิ้นเดือน แต่ในช่วงก่อนจะจ่าย นักกีฬาก็ยังต้องกินต้องใช้ ส่วนตรงนี้ใครจะรับผิดชอบ ซึ่งก็ต้องเป็นสมาคมกีฬาที่ต้องสำรองจ่ายให้ไปก่อน แต่เวลาโอนเงินก็โอนตรงให้นักกีฬา จุดนี้จะทำอย่างไร"
ในขณะที่ผู้บริหารสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เห็นพ้องกันว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาจุดหนึ่งเพื่อมาเพิ่มปัญหาใหม่ ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกสมาคมไม่ได้มีปัญหากับกองทุนฯ แต่มีสิ่งเดียวที่เรียกร้องมาตลอด คือ การจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาให้ตรงตามช่วงเวลาทุกเดือน ไม่ล่าช้าเหมือนปัญหาที่เกิดในช่วงซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมาที่ต้องให้ทุกสมาคมออกมาทวงถาม และมีการติดค้างหลายเดือน
ด้าน "เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาทุกสมาคมมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เข้ามาบริหารสมาคมไม่ได้มุ่งหวังจะมาเบียดเบียนเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา อย่างบาสเกตบอล สมาคมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องโภชนาการ เรื่องอาหารของนักกีฬามากเพราะจะมีผลต่อร่างกายโดยตรง ดังนั้นนอกจากค่าอาหาร 300 บาทที่ได้จากกองทุนฯแล้ว สมาคมก็ได้จัดงบประมาณเพิ่มในการจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างชาติมาเสริม และ จัดอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการแบบนักกีฬาอาชีพ ซึ่งเงินค่าอาหาร 300 บาทที่ได้รับนั้นไม่พอสำหรับนักกีฬาในแต่ละวันแน่นอน
"ผมมองว่าหากมีการจ่ายโอนให้นักกีฬาโดยตรง แน่นอนนักกีฬาจะได้รับเต็มแต่กองทุนฯ แน่ใจได้อย่างไรว่า นักกีฬาจะนำเงิน 300 บาทที่ได้รับไปบริโภคอาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการของนักกีฬาจริงๆ และกีฬาประเภททีมก็ต้องมาฝึกซ้อมและพักด้วยกัน การบริหารในจุดนี้จะทำอย่างไร แต่ในเมื่ออยากจะทดลองทำผมก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าถามความคิดเห็น ผมและผู้บริหารทุกสมาคมฯ ไม่เห็นด้วยแน่นอน"
ขณะที่นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กล่าวในฐานะหัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทยชุด"เอเชียนบีชเกมส์" ครั้งที่ 6 กล่าวว่า เรื่องการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแบบโอนตรงให้นักกีฬาทั้งหมดผมเองก็ไม่เห็นด้วย ตนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะแต่ละสมาคมมีวิธีบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่ผ่านมา คือการจ่ายเงินของกองทุนฯที่ล่าช้า และมีการค้างจ่ายหลายเดือน ทำให้สมาคมกีฬามีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
นอกจากนี้ นายชลิตรัตน์ ได้กล่าวถึงการเตรียมนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งนี้ลงตัวแล้วที่ 16 สมาคมกีฬา โดยจะมีนักกีฬาทั้งสิ้น 188 คน รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะมียอดรวมที่ 275 คน ซึ่งจากการประเมินเป้าหมายเหรียญทองร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศฯ ในศึกครั้งนี้คาดว่านักกีฬาไทยจะคว้าได้อย่างน้อย 15 เหรียญทอง จาก เทคบอล 3 ทอง, เรือใบ 3 ทอง, กรีฑา 3 ทอง, ยูยิตสู 2 ทอง, เรือพาย 2 ทอง, วอลเลย์บอล และ กาบัดดี้ อย่างละ 1 ทอง โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 เม.ย.69 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน