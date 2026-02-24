“วิว-เมย์-หมิว” เจองานไม่หนัก ประเดิมศึกใหญ่ขนไก่ออลอิงแลนด์

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก จะประเดิมสนามในรอบ 32 คนสุดท้าย ดวลกับ ลู่ กวางซู มือ 18 ของโลก จากจีน ในแบดมินตันรายการใหญ่ โยเน็กซ์ ออล อิงแลนด์ 2026 ทัวร์นาเมนต์เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ชิงเงินรางวัลรวม 1,450,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 45 ล้านบาท ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 มี.ค.นี้
ด้านสายประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก จะประเดิมสนามพบ เหยา เจียมิน มือ 31 ของโลก จากสิงคโปร์, ”หมิว“ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก พบ อุนนาตี ฮูด้า มือ 27 ของโลก จากอินเดีย, “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 17 ของโลก พบศึกหนัก อกาเนะ ยามากูชิ อดีตมือ 1 ของโลก จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมือ 4 ของโลก ในเวลานี้ และ “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 16 ของโลก พบ พูซาห์รา วี. สินธุ มือ 12 ของโลก จากอินเดีย
ประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “เฟรม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ประเดิมรอบ 32 คู่ พบ หว่อง เทียนฉี กับ หลิม ฉิว เซียน คู่มือ 38 ของโลก จากมาเลเซีย, "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 28 ของโลก พบ เฟลิชา อัลเบอร์ต้า นาธาเนียล ปาซาริบู กับ จาฟาร์ ฮิดายัตุลลาห์ คู่มือ 10 ของโลก จากอินโดนีเซีย และ “ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง กับ ”เจน“ เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 13 ของโลก จะพบ ตัง ชุน มาน กับ ซื่อ หยิง ซวด คู่มือ 7 ของโลก จากฮ่องกง