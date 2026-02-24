“คุณานันท์” ควงแร็กเกตลุยต่อรอบ 16 คน เทนนิสศึกใหญ่ "ไอทีเอฟ เวิลด์ เจ200"

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ200 (1)" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2569
ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (32 คน) "น้องพุฒิ" คุณานันท์ พันธราธร นักหวดไทยวัย 17 ปี มือ 47 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวาง 6 ของรายการ พลาดท่าพ่ายเซตแรกให้แก่ คัง ไคเกาเกอ นักหวดจีนวัย 17 ปี มือ 164 เยาวชนโลก 6-7 ไทเบรก 2-7 แต่มาแก้ตัวได้สำเร็จในเซตที่สอง ชนะ 6-2 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซต
เซตสามในขณะที่ คุณานันท์ นำ 4-1 ทางนักหวดจีนได้ขอยอมแพ้ เนื่องจากมีอาการตะคริว ส่งผลให้ คุณานันท์ ชนะไปด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 2-7, 6-2 และ 4-1 Ret. (รีไทร์) คุณานันท์ ฉลุยรอบสาม หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ พาเวล สควอร์ทคอฟ มือ 203 เยาวชนโลก
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง อาร์นาฟ ปาปาร์การ์ (5-อินเดีย) ชนะ ราฟาเลนติโน อดิลา คอสต้า (อินโดนีเซีย) 6-1, 6-1, เคนตะ วาตานาเบะ (7-ญี่ปุ่น) ชนะ ซิน แฮง ทัม (ฮ่องกง) 6-4, 6-4, ไค ทอมป์สัน (1-ฮ่องกง) ชนะ คูเปอร์ โคเซ (ออสเตรเลีย) 6-4, 4-6 และ 6-3