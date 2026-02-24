“เยาวภา” นำทีม The Legend Arena จุดประกายกีฬา สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนบางสะพาน

“วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2004 และผู้อำนวยการศูนย์กีฬา The Legend Arena พร้อมด้วย อภิวงศ์ กิตติขจร ผู้จัดการบริษัท เดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า จำกัด นำทีมผู้ฝึกสอนลงพื้นที่โรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาให้กับนักเรียนกว่า 400 คน
กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 13.00 น. โดย “วิว-เยาวภา” ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตนักกีฬา พร้อมสอน ทักษะพื้นฐานและทริคเทควันโด ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาของจังหวัดในอนาคต
ขณะเดียวกัน ทีมผู้ฝึกสอนจาก Legend X BTH Prachuap Basketball Academy นำโดย อาณัติ ทองอ่อน ผู้จัดการ Brotherhood Prachuap Basketball Academy ได้ร่วมจัดกิจกรรมฝึกทักษะบาสเกตบอลอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบ แป้นบาสเกตบอลและลูกบาส ให้แก่โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายพนม ถือพุดซา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง)
”วิว“ เยาวภา เปิดเผยว่า “กีฬาคือครูชีวิต สอนให้เรามีวินัย ความพยายาม และความเชื่อมั่นในตัวเอง เด็กทุกคนมีศักยภาพ หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ดี ก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้ หวังว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนรักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดและประเทศต่อไป
และในอนาคต เรายินดีเดินทางไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมกีฬา และพัฒนาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านกีฬาเทควันโดและบาสเกตบอล
พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและความมั่นใจ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนความร่วมมือระหว่าง The Legend Arena และ Brotherhood Prachuap Basketball Academy ในการร่วมพัฒนาเยาวชนไทยผ่านพลังของกีฬาอย่างยั่งยืน