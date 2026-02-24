“โปรเม-เอรียา” กับพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง

การแข่งขันกอล์ฟหญิง Honda LPGA Thailand ที่ จ.ชลบุรี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งหน้าความสำเร็จของวงการกีฬาไทย เมื่อ "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก ก้าวไปคว้าแชมป์มาครอง สร้างความสุขให้กับแฟนกอล์ฟชาวไทยที่เข้าไปชมการแข่งขันใกล้ชิดติดขอบสนาม
โปรจีนนับเป็นนักกอล์ฟสาวไทยคนที่ 3 ที่คว้าแชมป์รายการนี้ในบ้านเกิดได้สำเร็จ ตามรอยโปรรุ่นพี่อย่าง "โปรเม" เอรียา จุฑานุกาล ซึ่งเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand เมื่อปี 2021 ต่อด้วย "โปรเหมียว" ปภังกร ธวัชธนกิจ ซึ่งทำได้ในปี 2024
ในปีนี้ โปรเมก็เข้าร่วมการแข่งขัน และทำผลงานได้น่าประทับใจ จบอันดับ 8 ร่วม ด้วยสกอร์ 18 อันเดอร์พาร์
อาจกล่าวได้ว่าสำหรับโปรเมแล้ว ศึก Honda LPGA Thailand ถือเป็นทัวร์นาเมนต์แห่งความทรงจำที่มีเรื่องราวมากมาย
ย้อนไปตั้งแต่ปี 2007 หนูน้อยเอรียาในวัย 11 ขวบ คว้าสิทธิเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้สมัยเป็นมือสมัครเล่น สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่ได้เข้าร่วมรายการของ LPGA Tour
ความที่เป็นทัวร์นาเมนต์ในบ้านเกิดซึ่งผูกพันมาตั้งแต่ยังเล็ก โปรเมจึงเข้าร่วมแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมากเป็นพิเศษ และมักทำผลงานได้ดีสม่ำเสมอ
ปี 2013 โปรเมในวัย 17 ปี เข้าใกล้แชมป์รายการนี้อย่างมาก เมื่อสามารถขึ้นนำในวันสุดท้าย โดยนำ 2 สโตรกเมื่อเข้าสู่หลุมที่ 18 แต่ไปพลาดทำทริปเปิลโบกี้ จนแชมป์ตกเป็นของปาร์ก อินบี โปรดังชาวเกาหลีใต้แบบส้มหล่น
ด้วยความรู้สึกที่ถาโถมและแรงกดดันที่ต้องแบกรับ โปรเมถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อเก็บพัตต์สุดท้ายพร้อมกับความผิดหวัง แต่หลังจากนั้น โปรสาวไทยก็เปลี่ยนความผิดหวังเป็นพลังที่จะเริ่มต้นใหม่ และพลังที่จะเปลี่ยนแปลง
โปรเมตั้งหลักและยืนหยัดกลับขึ้นมาอีกครั้ง ระหว่างทางที่มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในรายการต่างๆ ยอดโปรสาวชาวไทยก็ไม่เคยหยุดนิ่ง และพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายเพื่อสร้างโอกาสในการลุ้นชัยชนะให้ตัวเอง
กระทั่งปี 2021 โปรเมก็บรรลุหนึ่งในเป้าหมายที่ตั้งไว้ กับการเป็นแชมป์ Honda LPGA Thailand ที่บ้านเกิด โดยครั้งนั้นเป็นโปรจีนที่คว้าอันดับ 2 ไปครอง
หลังจากนั้น โปรเมก็ยังเข้าร่วมแข่งขันรายการ Honda LPGA Thailand อย่างสม่ำเสมอ และทำผลงานดีต่อเนื่อง เช่นปี 2024 คว้าอันดับ 13 ร่วม, ปี 2025 คว้าอันดับ 14 ร่วม กระทั่งมาจบอันดับ 8 ร่วมในปีนี้
จนถึงปัจจุบัน โปรเมยังคงนับเป็นนักกอล์ฟชาวไทยที่ประสบความสำเร็จที่สุดในแง่ผลงาน เมื่อคว้าแชมป์ LPGA Tour ได้มากที่สุด 12 รายการ ในจำนวนนี้เป็นรายการเมเจอร์ 2 สมัย
อีกทั้งยังกวาดรางวัลสำคัญๆ ของทัวร์มาแล้วหลายครั้ง ทั้งรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี Rolex Player of the Year 2 สมัย, รางวัล Vare Trophy สำหรับผู้ทำสกอร์เฉลี่ยต่ำสุด 1 สมัย, รางวัล Rolex ANNIKA Award สำหรับผู้ทำผลงานรายการเมเจอร์ดีที่สุด 1 สมัย และยังเป็นนักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของทัวร์ได้ 2 สมัยด้วย
นอกจากนี้ โปรเมยังเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกไม่ว่าชายหรือหญิงที่ได้สัมผัสกับการขึ้นเป็นมือ 1 ของโลก ก่อนที่โปรจีนจะก้าวตามในเวลาต่อมา
ความสำเร็จของโปรเมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประการหนึ่งก็ด้วยการพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างไม่หยุดนิ่ง ความกล้าที่จะเปลี่ยนเป็นพลัง พลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ พลังแห่งความเปลี่ยนแปลง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้….
"ทุกช็อต" ต้องใช้ "พลัง"
