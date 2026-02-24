"สมเกียรติ" ยังไม่หายเดี้ยง ลุ้น “นากาชิม่า” บิดรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ประเดิมคว้าแต้ม WSBK

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เปิดฉากดวลความเร็วสนามแรกระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ สนามฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ในฤดูกาลนี้มีความหมายอย่างมากต่อวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย เมื่อ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 กลายเป็นนักบิดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่เข้าร่วมแข่งขันในรุ่นใหญ่อย่าง เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ แบบเต็มฤดูกาลกับทีมโรงงานของ ฮอนด้า เอชอาร์ซี แต่น่าเสียดายที่บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจนพลาดลงแข่งสนามแรก เช่นเดียวกับทีมเมทชาวอังกฤษอย่าง “เจค ดิ๊กสัน” หมายเลข 96 ที่บาดเจ็บจากการทดสอบเช่นกัน
โดย ฮอนด้า เอชอาร์ซี ส่ง “เท็ตซูตะ นากาชิม่า” นักบิดทดสอบชาวญี่ปุ่นลงแข่งขันภายใต้รถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 45 ซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนารถแข่ง และสามารถเก็บแต้มมาได้จาก 2 เรซ ที่ ออสเตรเลีย
ผลการแข่งขันในเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ปรากฏว่า “นากาชิม่า” ออกสตาร์ตจากกริดที่ 17 ก่อนจะขยับเข้าเส้นชัยในอันดับ 14 ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะ 35.308 วินาที ส่วนในรอบ ซูเปอร์โพลเรซ นักบิดญี่ปุ่นเข้าป้ายในอันดับ 17
ขณะที่การแข่งขันเรซที่ 2 ซึ่งดวลกันในวันอาทิตย์ท่ามกลางแทร็กที่ชุ่มไปด้วยฝน “นากาชิม่า” ออกตัวจากกริด 17 และวางแผนการบิดอย่างชาญฉลาด ก่อนจะพารถแข่ง Honda CBR1000RR-R เข้าเส้นชัยในอันดับ 11 ตามหลังผู้ชนะ 52.224 วินาที เก็บแต้มสำคัญให้ทีมได้ทั้งสิ้น 7 แต้ม จากสนามแรกของปี
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า “ก้อง-สมเกียรติ” จะหายกลับมาทันลงบิดในสนาม 2 ที่ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคมนี้