AIS PLAY ยิงสดที่เดียว! ลุ้น ‘จีโน่’ ล่าแชมป์ต่อศึก “HSBC Women’s World Championship”

AIS PLAY เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีระดับโลก “HSBC Women’s World Championship” รอลุ้นนักกีฬาไทยร่วมล่าเงินรางวัลรวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 93 ล้านบาท) สดจาก เซนโตซ่า กอล์ฟ คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2026 ให้แฟนกีฬาไทยได้ติดตามชมทุกช็อตสำคัญ และร่วมเชียร์นักกอล์ฟไทย วัดฝีมือกับนักกอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิด ผ่านการรับชมบน สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ตทีวี ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY ที่เดียวเท่านั้น
สัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นสัปดาห์ที่น่าชื่นใจสำหรับคนไทย เมื่อ “โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวเบอร์ 1 ของโลก สร้างผลงานสุดยอดเยี่ยม คว้าแชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีระดับโลก รายการ “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026” นับเป็นการคว้าแชมป์ในบ้านเป็นครั้งแรกของตัวเอง และยังเป็นแชมป์แรกของฤดูกาล 2026 ของโปรจีโน่อีกด้วย ซึ่ง “โปรจีโน่” เตรียมลงล่าแชมป์ต่อเนื่อง ด้วยการเข้าแข่งขันกอล์ฟรายการ “HSBC Women’s World Championship” ด้วยดีกรีรองแชมป์เก่า หลังจากปีก่อนพ่ายให้กับ ลีเดีย โค มือ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ ไปเพียง 4 สโตรกเท่านั้น ขณะเดียวกันรายการนี้ยังรวมเอามือท็อป 10 ของโลก มาร่วมชิงชัยกันถึง 8 คนด้วยกัน ทั้ง ชาร์ลีย์ ฮัลล์ จากอังกฤษ, ลี มินจี จากออสเตรเลีย, มิยู ยามาชิตะ จากญี่ปุ่น เป็นต้น
นอกจากโปรจีโน่แล้ว ยังมีโปรกอล์ฟสาวไทย ร่วมชิงชัยอีกมากมาย อาทิ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล มือ 25 ของโลก, “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มือ 49 ของโลก และ “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน มือ 56 ของโลก
แฟนกีฬาชาวไทย สามารถร่วมให้กำลังใจนักกอล์ฟสาวไทย ผ่านทางช่อง AIS PLAY SPORTS 66 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 09.30 จนถึง 14.30 น. เต็มอิ่ม 5 ชั่วโมง ตั้งแต่หลุมแรกของก๊วนผู้นำ จนจบการแข่งขัน
ลูกค้า AIS สามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟ “HSBC Women’s World Championship” รวมถึงการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ตลอดฤดูกาล 2026 แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านทาง AIS PLAY ผ่านการสมัครแพ็คเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ กอล์ฟ (PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour), เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88 โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment