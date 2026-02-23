สุดปังแห่งปี! “อิสไลย์” ซิวรางวัลเกียรติยศมวยไทย จากสื่อกีฬาฟิลิปปินส์

“อิสไลย์ เอริกา โบโมกาว” นักชกสาวหน้าใสจากฟิลิปปินส์ ได้รับเลือกจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฟิลิปปินส์ ให้คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ สาขามวยไทย จากผลงานอันยอดเยี่ยมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบ้านเกิดตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา
“อิสไลย์” เผยข่าวดีนี้ผ่านเฟซบุ๊ก Islay Erika Bomogao ของตัวเอง ซึ่งมีแฟนคลับจากทั่วโลกที่เข้ามาร่วมกดไลก์และคอมเมนต์แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของเธออย่างล้นหลาม
สำหรับผลงานบนสังเวียนในปี 2568 ของ “อิสไลย์” ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสมกับที่ได้รับรางวัล โดยขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี ไปทั้งหมด 3 ไฟต์ เก็บชัยชนะได้ทั้งหมด โดยเฉพาะใน 2 ไฟต์หลังสุดที่ปิดเกมน็อกคู่ชกได้อย่างเด็ดขาด ทำให้ได้รับโบนัส 350,000 บาทมาครองทั้ง 2 ไฟต์
นอกจากนี้ “อิสไลย์” ยังรับหน้าที่เป็นตัวแทนทีมชาติฟิลิปปินส์ลงแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่น 45 กก.หญิง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยโชว์ฟอร์มแกร่งฝ่าด่านคู่ชกนานาประเทศ คว้าเหรียญทองกลับบ้านได้อีกด้วย
ในปี 2569 นี้ “อิสไลย์” จะหวนกลับมาขึ้นเวที ONE ลุมพินี เพื่อสานต่อฟอร์มฮอตไล่ล่าชัยชนะไฟต์ที่ 5 เมื่อไหร่ และจะต้องพบกับคู่ต่อสู้ฝีมือฉกาจคนไหนเป็นรายต่อไป แฟนมวยทั่วประเทศต้องติดตามให้ดี