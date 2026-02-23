“ทิทานต์” คว้าแชมป์โบว์ลิ่งประเทศไทย “เฉลิม” ยึดแชมป์อาวุโสลุ้นตั๋วบู๊ชิงแชมป์โลก

การแข่งขันโบว์ลิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569 โดยจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักกีฬาโบว์ลิ่งเยาวชนให้มีความชำนาญ และเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันมากขึ้นและเพื่อยกระดับมาตรฐาน การพัฒนาฝีมือนักกีฬาเยาวชนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าแข่งขันรายการสำคัญระดับประเทศต่อไป นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างทักษะและความมั่นใจให้แก่นักกีฬาเยาวชน
ในปีนี้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี, ประเภทอาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป, ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี, ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี, ประเภทโอเพ่นชาย และประเภทโอเพ่นหญิง โดยการแข่งขันในสนามแรก ที่ ทีพีดี บางบอน เป็นการแข่งขันในประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 14 ปี และประเภทอาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย วีรยุทธ จอมใจเหล็ก กรรมการบริหารสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย และนาย เทวกร อ่างเงิน กรรมการบริหารสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล
นักกีฬาที่ทำคะแนนรวมตามที่สมาคมฯ กำหนดเป็นอันดับที่ 1 – 4 ประเภทอาวุโสชายอายุ 50-65 ปี (Senior) และ อันดับที่ 1 – 4 ประเภทอาวุโสหญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป (Grand Senior แกรนด์ซีเนียร์) จะ ได้เป็นตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมปิโลก 2027 IBF World Senior Championships (ไอบีเอฟ เวิลด์ ซีเนียร์ แชมเปียนชิพ 2027) ที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในกรณี อันดับ 1 – 4 สละสิทธิ สิทธิจะมอบให้กับนักกีฬาคนต่อไป
ผลการแข่งขัน ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 14 ปี ทำการแข่งขันทั้งหมด 6 เกม คะแนนรวมสูงสุดครองแชมป์ โดยแชมป์ตกเป็นของ ทิทานต์ โกกนท ทำได้ 1,128 คะแนน รับทุนการศึกษา 3,000 บาท, อันดับ 2 กิตติณัฏฐ โพธิ์พุ่มเย็น ทำได้ 1,035 คะแนน รับทุนการศึกษา 2,000 บาท, อันดับ 3 จิราพัชร สัลลกะชาต 1,020 คะแนน รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
ด้านผลการแข่งขันประเภทอาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป จะแข่งขัน 2 รอบๆ ละ 5 เกม โดยใช้คะแนนรอบที่ดีที่สุด นักกีฬาที่ทำคะแนนสูงสุดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 ซึ่งผลปรากฎว่า แชมป์เป็นของ เฉลิม ศัตรูพินาศ ทำได้ 1,146 คะแนน รับเงินรางวัล 8,000 บาท, อันดับ 2 ปรีชา พัธนบดี ทำได้ 1,107 คะแนน รับเงินรางวัล 5,000 บาท , อันดับ 3 ทัชชกร เสนาบดี 1,085 คะแนน รับเงินรางวัล 4,000 บาท
โปรแกรมการแข่งขันสนามต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2569 และ 8 มีนาคม 2569 ที่บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน จะเป็นแข่งขันใน ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี, เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี, ประเภทโอเพ่น ชาย, ประเภทโอเพ่นหญิง