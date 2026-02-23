ทีมฟันดาบเยาวชนไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย

ทีมฟันดาบเยาวชนไทยสุดเจ๋ง สร้างประวัติศาสตร์ทุบเต็ง 1 ของเอเชีย ก่อนจะเหรียญทองแดงมาครอง ในการแข่งขันรายการ ฟันดาบยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ Asian Cadet & Junior Fencing Championship 2026 จัดขึ้นที่กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ในการแข่งขันชิงชัยประเภทเซเบอร์ทีมชาย รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ซึ่งมี โค้ชวิลลี่ วีระเดช อดีตนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ จากชมรมฟันดาบฟอลคอน เฟ้นซิ่ง อคาเดมี่ และ“โค้ชจั๊ม” จากชมรมเมืองทอง เฟ้นซิ่ง อะคาเดมี่ นำทีมนักกีฬาของไทยเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย วริทธิ์พล วชิรปราการสกุล, ศุภากร ไชยนาเคนทร์, ณัฐพงษ์ ตั้งอมรรัตน์ และฐปนัท เมตตา
การแข่งขันในรอบแรก ไทย ซึ่งมาเป็นอันดับ 8 ประเดิมสนามเอาชนะไต้หวัน เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับอุซเบกิซสถาน ทีมเต็ง 1 ของรายการ แมตช์นี้ทีมไทยลงสนามด้วยความมั่นใจ สามารถคุมเกมได้ตั้งแต่ต้น ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ สร้างเซอร์ไพรซ์เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน 45-37 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปดวลฮ่องกง ทว่าพ่ายไป 29-45 ทำให้จอดป้ายที่รอบรองชนะเลิศ อย่างไรก็ตาม ทีมเด็กไทย ยังสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นครั้งแรกในประเภททีมชายของรายการนี้