“ฮอนด้า เอชอาร์ซี” ส่งสัญญาณบวก รั้งท็อปเท็น “บุรีรัมย์ เทสต์” โมโตจีพี 2026

“ฮอนด้า เอชอาร์ซี” ยอดทีมยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น ส่งสัญญาณยอดเยี่ยมต้อนรับศึก โมโตจีพี 2026 ด้วยการยกระดับศักยภาพรถแข่ง Honda RC213V อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชทะยานรั้งท็อปเท็นในการทดสอบ “พรี-ซีซั่นเทสต์” ครั้งสุดท้ายที่ บุรีรัมย์ ก่อนเปิดฉากฤดูกาลใหม่ใน “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์” สุดสัปดาห์หน้า
การทดสอบ “พรี-ซีซั่นเทสต์” อย่างเป็นทางการของศึก โมโตจีพี 2026 เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อย หลังผ่านการเทสต์วันสุดท้ายที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผลการทดสอบวันสุดท้ายปรากฏว่า “โจอัน เมียร์” อดีตแชมป์โลกชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ยกระดับความเร็วอย่างยอดเยี่ยม ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 10 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.296 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.628 วินาที ส่วน “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนหมายเลข 10 จบการทดสอบในอันดับ 13 ตามหลัง 0.783 วินาที
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ พารถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 5 รั้งอันดับ 15 ตามหลัง 0.940 วินาที ขณะที่ “ดิโอโก้ โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียนเจ้าของหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบการทดสอบอย่างน่าพอใจ รั้งอันดับ 19 ตามหลังผู้นำ 1.252 วินาที
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 จะเปิดฉากดวลสนามแรกในรายการ “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมนี้
