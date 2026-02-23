“โชติรินทร์” ปราบจีนเข้ารอบศึกใหญ่ ไอทีเอฟ เวิลด์ เจ200

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการใหญ่ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ200 (1)" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (สาย 64) "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า ดาวรุ่งไทยวัย 15 ปี มือ 539 เยาวชนโลก ได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน พบกับ โจว ซิหยู จากจีนวัย 16 ปี มือ 218 เยาวชนโลก
ตลอดการแข่งขัน โชติรินทร์ พยายามเล่นให้ดีที่สุด ไม่หวั่นคู่ต่อสู้ที่มีอันดับโลกสูงกว่า ก่อนที่ โชติรินทร์ จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต และผ่านเข้ารอบสอง (32 คน) พบกับ อลิซา เทเรนตีวา มือวางอันดับ 6 และมือ 69 เยาวชนโลก
ด้านชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 64) ธรรม์ พันธราธร วัย 15 ปี ของไทย มือ 330 เยาวชนโลก ได้ไวลด์การ์ดลงสนามแข่งขันกับ คูเปอร์ โคเซ่ จากออสเตรเลีย วัย 16 ปี มือ 113 เยาวชนโลก
คู่นี้สู้กันถึง 3 เซต ก่อนที่ ธรรม์ จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 1-7, 7-5 และ 2-6 ธรรม์ตกรอบแรก ส่วน คูเปอร์ โคเซ่ เข้ารอบสองพบ ไค ทอมป์สัน จากฮ่องกง มือ 26 เยาวชนโลก และมือวาง 1 ของรายการ
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก วีรวิชญ์ กำพุฒ แพ้ ซิน ฮัง ตัม (ฮ่องกง) 4-6, 0-6, ริว โกฏิกุล แพ้ อลัน ไออูคาโนฟ 6-1, 2-6 และ 0-6, ตรัย ศรีเสน แพ้ เฟดอร์ อัลตูคอฟ 2-6, 6-3 และ 4-6, ภพธรรม ศรีวงษ์ แพ้ ลู่ ฮั่นเล่ย (จีน) 3-6, 1-6, กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน แพ้ สมารถ สหิตา (อินเดีย) 4-6, 4-6 ด้าน หญิงเดี่ยว รอบแรก จิณห์นิภา ตราชูวณิช แพ้ เคอิซิยา เบอร์ซินา (ลัตเวีย) 2-6, 1-6, ธฤตา หงษ์หยก แพ้ มาอิ ซาซากิ (ญี่ปุ่น) 3-6, 1-6, ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ แพ้ จิเซลล์ สิไบ (ออสเตรเลีย) 2-6, 0-6