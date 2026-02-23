ททท.จับมือ กทม.และ ส.คิกบ็อกซิ่ง จัดกิจกรรม AMAZING KIDS FESTIVAL

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม AMAZING KIDS FESTIVAL กระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Event Tourism การท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม และ การท่องเที่ยวเชิงครอบครัว (Family Tourism) กระตุ้นเศรษฐกิจ
นางสาว ยุวนุช นงพรมมา ผู้อำนวยการเขตหนองจอก และ นาย ธนดล ลิกค์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานร่วม ในโครงการ AMAZING KIDS FESTIVAL ณ ลานกีฬาเคหะฉลองกรุง
โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และ สนับสนุนให้ชุมชนร่วมมือกันและใช้เอกลักษณ์ของชุมชน พัฒนาโอกาสในการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมกีฬา โดยร่วมกันพัฒนาชุมชนให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจ เพื่อรองรับการเป็นชุมชนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต โดยเฉพาะเขตหนองจอกการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬาและวัฒนธรรม ซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและปัญหาสังคม
ภายในงาน มีการจัดการแข่งขัน KICKBOXING รายการ AMAZING KIDS FIGHT & FUN (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) โดยมี รถถัง จิตรเมืองนนท์ เป็นโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขัน จำนวน 22 คู่ และได้นักมวยจากค่าย ลูกทรายกองดิน นำทีมโดย อัสรี่ ลูกทรายกองดิน มาสร้างสีสันภายในงาน และเดินเล่นตลาดชุมชน อุดหนุนสินค้าท้องถิ่น
ปิดท้ายกิจกรรมสุดมันส์ กับคอนเสิร์ต Paper Planes หัวหน้าแก็งวัยรุ่นฟันน้ำนม