นักแม่นธนูพาราทัพไทยวอนรัฐบาลใหม่ยกระดับวงการกีฬาชาติ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.พรรณิภา สระทองแมว นักกีฬายิงธนูพาราทีมชาติไทยเจ้าของ 2 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัเกษมบัณฑิตที่เพิ่งคว้าปริญญาเอกสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการเข้าพบเพื่อขอบคุณที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนโดยเฉพาะการสื่อสารผลงานสู่สาธารณะ และในโอกาสเดียวกันนอกจากจะร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการศึกษา
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ยังกล่าวอีกว่าในโอกาสดังกล่าวยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตลอดจนการต่อยอดการพัฒนากีฬายิงธนูให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสืบไป อีกด้วย
ขณะเดียวกันในวงสนทนา ดร.ดร.พรรณิภา กล่าวว่าในโอกาสที่ตนเองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ริหาร คณาจารย์และเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนจนส่งผลให้ตนเองก้าวสู่ฝั่งฝัน ขณะเดียวกันก็จะหาโอกาสเข้าขอบคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกันนั้น ดร.พรรณิภา ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนนักกีฬาที่เห็นว่าน่าจะพร้อมและมากกว่าที่เป็นอยู่ภายใต้ความเท่าเทียม และที่สำคัญไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ขอให้ตระหนักและเห็นความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับต่อยอดให้วงการกีฬาไทยก้าวสู่มาตรฐาสากลและเท่าเทียมนานาชาติที่เจริญแล้ว