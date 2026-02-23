“ทิพย์-หญิง” ฟอร์มร้อนฉ่าดับซ่าเซอร์เบีย ฉลุย 16 คู่ปิงปองสิงคโปร์สแมช

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติ รายการ "ดับเบิลยูทีที สิงคโปร์ สแมช 2026" ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 1 มี.ค.2569 ที่เดอะเกลลัง ประเทศสิงคโปร์ รายการนี้มีนักกีฬา 240 คน จาก 54 ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวม 1,550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 48,414,250 บาท โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ส่ง 2 สาวนักกีฬาทีมชาติ "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง และ "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร เข้าร่วมชิงชัย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา สองสาวไทยมีโปรแกรมที่ต้องรวมพลังกันแข่งขันในประเภทคู่ โดย อรวรรณ และ สุธาสินี มีดีกรีเป็นคู่มืออันดับ 21 ของโลก ได้ออกสตาร์ตรอบ 32 คู่ พบกับคู่ของ อิซาเบลลา ลูปูเลสคู กับ ซาบีนา เซอร์จาน คู่มืออันดับ 89 ของโลกจากเซอร์เบีย ซึ่ง อรวรรณ เพิ่งเอาชนะ ซาบีนา มาได้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกด้วย
อย่างไรก็ดีแม้ตอนแข่งในประเภทเดี่ยว ซาบีนา จะสร้างความลำบากให้กับ อรวรรณ อย่างมากจนเกือบจะเขี่ยสาวไทยเราร่วงตกรอบ ทว่าพอเปลี่ยนมาเป็นประเภทคู่แล้ว ทีมเวิร์คของคู่หูไทยเราเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด สุดท้ายเป็น อรวรรณ และ สุธาสินี ที่ร่วมมือกันเอาชนะ อิซาเบลลา ลูปูเลสคู กับ ซาบีนา เซอร์จาน จากเซอร์เบียไปได้ 3-0 เกม (11-4, 11-4, 11-4) สองสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ 16 คู่สุดท้าย รอไปพบกับ ดู ฮอย เคม กับ ซู เฉิงซู่ คู่มืออันดับ 43 ของโลกจากฮ่องกง ในวันที่ 24 ก.พ. ส่วน ทิพย์ อรวรรณ ที่มีโปรแกรมในประเภทหญิงเดี่ยว รอพบศึกหนักกับ `"ซุน หยิงชา" มือ 1 ของโลกจากจีน เจ้าของแชมป์โลกคนล่าสุดและมือวางอันดับ 1 ของรายการ ในช่วงค่ำวันที่ 23 ก.พ.69