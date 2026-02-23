ไทยส่ง 5 นักยิมนาสติกลีลาเก็บตัวรัสเซียก่อนล่าตั๋วเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เตรียมส่ง 5 กรุ๊ปสาวนักยิมนาสติกลีลา บินลัดฟ้าเก็บตัวรัสเซีย เพื่อสมทบอีก 5 สาว ล่าโควตาเอเชียนเกมส์ 2026 มั่นใจเด็กไทยทั้ง 10 คน โอกาสติด 14 ทีมเอเชีย ไม่ไกลเกินเอื้อม
ความคืบหน้าของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย หลังจากสร้างผลงาน 6 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เรียกฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขันสโมสรจินตนา ในซอยเพชรเกษม 81 ก่อนส่งเข้าร่วมรายการนานาชาติเป็นประจำทุกปี
ล่าสุด น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาติกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้วางโปรแกรมพัฒนานักกีฬาอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี โดยแผนแรกเตรียมส่ง ยิมนาสติกลีลากรุ๊ปจำนวน 5 คน ประกอบด้วย น.ส.ไออุ่น คุณรักษา, น.ส.ปัณฑิตา ทองสอง, น.ส.รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์, น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำรง และ น.ส.พัชญธิดา เกตุสกุล เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-27 มีนาคม 2569 โดยมี น.ส.กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม และ น.ส.สุมาลี สุขขา เป็นผู้ฝึกสอนควบคุมไป ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ ทุกคนต้องอยู่ในซ้อมแคมป์เก็บตัวซ้อมร่วมกับนักกีฬาทีมชาติรัสเซียชุดเตรียมโอลิมปิก 2028 เพื่อต่อยอดท่าชุดที่ยาก และพัฒนาศักยภาพให้ใกล้เคียงนักกีฬาในย่านเอเชีย ก่อนกลับมาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2569 ที่ประเทศคีร์กิสถาน ต่อไป
น.ต.ศรายุทธ ยืนยันนักกีฬาทั้ง 5 คน เป็นชุดเดียวกับที่สร้างผลงาน 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ทุกคนมีความสามารถดีที่สุดในย่านอาเซียน แต่เรายังไม่ดีพอสำหรับระดับเอเชีย จึงจำเป็นต้องเดินทางไปพัฒนาศักยภาพ พร้อมกำชับว่า เราไปครั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ไม่ได้ไปหาประสบการณ์ ทุกคนกลับมาต้องดีกว่าเดิม ให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางแลกกับผลงานในการล่าตั๋วเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น
ขณะเดียวกัน ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการทีม ได้เน้นย้ำว่า หลังจากที่นักกีฬาจำนวน 5 คน กลับจากเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศรัสเซียแล้ว จะต้องเข้าร่วมแข่งขันรายการ JRC. STAR ที่เมืองไทย ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม และ หลังจากนั้นจึงร่วมสมทบกับนักกีฬายิมนาสติกลีลาอีก 5 คน ประกอบด้วย สิขรี สุทธิรักษ์, พิมลภัส พรหมมา, พรรษพร ทับทอง, สิตานัน เอกบรรณสิงห์ และ สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ เดินทางไปแข่งขันควอลิฟาย เอเชียนเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม ที่ประเทศคีร์กิซสถาน โดยรายการนี้ต้องการอีก 14 ชาติ ทำให้มั่นใจว่า นักกีฬายิมนาสติกสาวไทย มีโอกาสคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขัน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม