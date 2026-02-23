"บิ๊กสุชัย" เปิดโผเทนนิสทีมชาติชุดใหญ่ “รวงข้าว-ไหม” นำสู้ศึกบิลลีจีนคิงคัพ

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ "2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์" เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 2569 นั้น ล่าสุด สมาคมฯ ได้เตรียมส่งรายชื่อนักกีฬาไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแล้ว
นายกกีฬาลูกสักหลาดไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสตัวจริงที่ผ่านการพิจารณาได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ซึ่งพิจารณาจากอันดับนักเทนนิสโลก ณ วันที่ 22 ก.พ. 2569 ก่อนที่สมาคมฯ จะส่งรายชื่อไปยัง ไอทีเอฟ ภายในวันที่ 9 มี.ค. มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี มือ 124 ของโลก, 2) "ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว มือ 199 ของโลก, 3) "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือ 442 ของโลก, 4) "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือ 443 ของโลก โดยทั้ง 4 คนนี้ พิจารณาจากอันดับประเภทเดี่ยว และ 5) "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช มือคู่ 111 ของโลก ซึ่งพิจารณาจากอันดับประเภทคู่
"บิ๊กสุชัย" กล่าวต่อว่า ตนได้รับรายงานจาก นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ แจ้งว่า หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันของนักเทนนิสทั้ง 5 คน ซึ่งหากทั้ง 5 คนตอบรับทั้งหมด น่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่ง เพราะเป็นนักเทนนิสฝีมือดี ที่เคยร่วมทีมไปแข่งขันด้วยกัน มีความสามัคคีและเป็นทีมเวิร์กที่ดีมาก
"ในส่วนความคาดหวังจากการแข่งขันครั้งนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนจะพยายามสู้เต็มที่ และทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด หากทั้ง 5 คนตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ก็จะเป็นทีมที่แข็งแกร่ง และเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อผลงานด้วยครับ" นายสุชัย กล่าวทิ้งท้าย