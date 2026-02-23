2 นักขับ F1 ทีม TGR HAAS F1 TEAM ถึงไทย เปิดตัวพาร์ทเนอร์ "สิงห์" ฤดูกาล 2026-28

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เดินหน้าย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ไทยระดับโลกในศึกความเร็ว Formula 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ TGR HAAS F1 TEAM 3 ฤดูกาล เตรียมลุยศึกฤดูกาล 2026 เต็มรูปแบบ โดย อาโย โคมัตสึ Team Principle ของทีม พร้อมด้วยนักขับ F1 อย่าง โอลิเวอร์ แบร์แมน และ เอสเตบัน โอคอน บินตรงร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพฯ
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CO-CEO) บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาความร่วมมือกับ TGR HAAS F1 TEAM เปิดเผยว่า “ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของทางสิงห์ กับ วงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก เพราะว่าเราได้เข้ามาอยู่ในการแข่งขันรถสูตรทั้ง 3 ระดับคือ F1, F2 และ F3 ในปีเดียวกัน รวมถึงการจับมือกับ TGR HAAS F1 TEAM ในฐานะ Official Beer Partner ซึ่งเป็นปีที่ 17 ในวงการ F1 ของเรา พร้อมทั้งสนับสนุนนักแข่งไทย 2 คนใน F2 และ F3 คือ "เติ้น-ทัศนพล" และ "เจม-นันทวุฒิ"
“TGR HAAS F1 TEAM เป็นหนึ่งในทีมที่มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งสำคัญคือเคมีที่เข้ากันได้ดีของสิงห์กับทีม ทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันเปิดกว้างและสนุก ซึ่งการเดินทางมาของ อาโย โคมัตสึ Team Principle พร้อมกับนักขับ F1 อย่าง โอลิเวอร์ แบร์แมน และ เอสเตบัน โอคอนมาแถลงข่าวพร้อมกันในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับ “สิงห์” โดยหลังจากวันนี้นักขับทั้งสองคนจะไปถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาในไทยเพื่อเผยแพร่ทั่วโลก”
สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้โลโก้ "สิงห์" จะถูกสกรีนลงบนตัวรถแข่งรุ่นใหม่ล่าสุด VF-26 รวมถึงชุดแข่งและเครื่องแต่งกายของทีมแบบจัดเต็มตลอดฤดูกาล 2026 ซึ่งถือเป็นการสานต่อความสำเร็จตลอด 17 ปีในวงการ F1 ตั้งแต่ Red Bull Racing, Ferrari, Alfa Romeo, Sauber มาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากเวที F1 สิงห์ยังคงตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง ด้วยการสนับสนุนกีฬาระดับโลกหลากชนิด อาทิ MotoGP, กอล์ฟ The Open , ONE Championship และการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ พร้อมผลักดันนักขับสายเลือดใหม่ "เติ้น-ทัศนพล" (F2) และ "เจม-นันทวุฒิ" (F3) ให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดในเส้นทางอาชีพนักแข่งตามรอยรุ่นพี่ในอนาคต
#SinghaCorporation #TGRHaasF1 #F12026 #GlobalSportsPartnership #SinghaF1