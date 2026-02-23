“จีโน่” นำทัพมือท็อปโลกลงสู้ศึก เอชเอสบีซี วีเมนส์ฯ ที่สิงคโปร์

9 โปรสาวท็อปเท็นของโลกนำโดย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล เตรียมลงสู้ศึก “เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 93 ล้านบาท ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมนี้
แอลพีจีเอทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นครั้งที่ 18 และได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมเจอร์หญิงแห่งเอเชีย” โดยปีนี้ยังคงมีบรรดาผู้เล่นแถวหน้าของโลกตบเท้าเข้าชิงชัยคับคั่งนำโดย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือหนึ่งของโลก, มินจี ลี มือสามของโลกจากออสเตรเลีย, มิยู ยามาชิตะ มือสี่ของโลกจากญี่ปุ่น, ชาร์ลีย์ ฮัลล์ มือห้าของโลกจากอังกฤษ และ ลิเดีย โค มือหกของโลก แชมป์เก่าปีที่แล้ว ซึ่งทั้งหมดคว้าแชมป์ในแอลพีจีเอทัวร์รวมกันมากกว่า 20 รายการ รวมถึงแชมป์เมเจอร์ 4 รายการ
สำหรับ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล ล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้มีผลงานโดดเด่นในฤดูกาล 2025 ด้วยการคว้าชัยชนะมาได้ถึง 3 รายการ รวมถึงแชมป์ ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นรายการปิดท้ายฤดูกาลเป็นปีที่สองติดต่อกัน
อาฒยา ซึ่งจะลงแข่ง เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นครั้งที่ 5 ด้วยผลงานที่น่าประทับใจกับการจบอันดับท็อป 10 ในการลงเล่นทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการจบอันดับ 2 ร่วมในปีที่แล้ว เผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปสิงคโปร์เพื่อร่วมแข่งขันเอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่รวบรวมนักกอล์ฟหญิงฝีมือดีที่สุดมาแข่งขันเสมอ หลังจากที่พลาดโอกาสไปเมื่อปีที่แล้ว ก็รอคอยความท้าทายและหวังว่าจะได้แสดงฝีมือให้แฟนๆ ในสิงคโปร์ได้ชมกันอย่างเต็มที่"
คี จู หว่อง ซีอีโอของเอชเอสบีซี สิงคโปร์ เผยว่า “เอชเอสบีซีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักกอล์ฟหญิงมืออันดับท็อปเท็นของโลกถึง 9 คนเข้าร่วมการแข่งขันเอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ในปีนี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำสถานะของสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับกีฬากอล์ฟระดับโลก เราตั้งตารอที่จะต้อนรับนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้สู่สิงคโปร์เพื่อร่วมสร้างความทรงจำที่ดีอีกครั้งในรายการที่ได้ชื่อว่าเป็นเมเจอร์แห่งเอเชีย”
สำหรับกอล์ฟรายการเอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่มีการตัดตัว โดยในการแข่งขัน 17 ครั้งที่ผ่านมามีผู้ชนะเป็นแชมป์เมเจอร์ถึง 15 คน ชิงชัยที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ตันจงคอร์ส สนามที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนในวงการกอล์ฟ และยังได้รับรางวัล “สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในเอเชีย” รวมถึง “สนามกอล์ฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในเอเชีย” และ “สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในสิงคโปร์” จากการประกาศรางวัลของ เวิลด์ กอล์ฟ อวอร์ดส์ ปี 2025