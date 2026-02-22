"เบซเซ็คคี" ผงาดบุรีรัมย์เทสต์ ทำสถิติใหม่ทดสอบโมโตจีพีสนามช้าง

การทดสอบ “พรี-ซีซันเทสต์” ครั้งสุดท้ายของศึก โมโตจีพี 2026 ปิดฉากลงอย่างเข้มข้นที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดย มาร์โก เบซเซ็คคี ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก อพริเลีย เรซซิ่ง ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 สร้างสถิติใหม่อย่างไม่เป็นทางการ เหนือ ไอ โอกูระ ดาวบิดญี่ปุ่นจาก แทร็คเฮาส์ เรซซิ่ง ขณะ มาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลกจาก ดูคาติ ฝืนอาการปวดท้องรั้งอันดับ 3 หลังพลาดล้มรวมถึง 3 ครั้ง ในบุรีรัมย์เทสต์ ก่อนเปิดฉากฤดูกาลใหม่ในศึก “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์” สุดสัปดาห์หน้า ภายใต้การรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก
ศึก โมโตจีพี 2026 ผ่านการทดสอบ “พรี-ซีซั่นเทสต์” ครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการใน “บุรีรัมย์ เทสต์” หลังจากที่นักบิดทุกคนลงทำงานกันอย่างหนักตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ในวันสุดท้ายของ บุรีรัมย์ เทสต์ มีความคึกคักขึ้นอย่างมาก โดยแฟนมอเตอร์สปอร์ตจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่สนาม เพื่อเข้าชมการทดสอบ และต้อนรับนักแข่งทุกคนอย่างอบอุ่น ช่วยเพิ่มสีสันให้กับสุดสัปดาห์นี้ ก่อนจะเข้าสู่แข่งขัน “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ในสุดสัปดาห์หน้า
ผลการทดสอบวันสุดท้ายของ บุรีรัมย์ เทสต์ ปรากฏว่า มาร์โก เบซเซ็คคี ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก อพริเลีย เรซซิ่ง ออกไปเค้นความเร็วช่วง 10 นาทีสุดท้าย ขยับขึ้นมารั้งจ่าฝูงด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 28.668 วินาที ทำสถิติเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสนามช้างฯ แม้ตามกฎของโมโตจีพีจะยังไม่นับเป็นสถิติอย่างเป็นทางการเนื่องจากเกิดขึ้นในรอบทดสอบ แต่ก็นับว่าเร็วกว่าสถิติเดิมของ ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า นักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม ที่ทำไว้ 1 นาที 28.700 วินาที ในปี 2024 ลงได้สำเร็จ
อันดับ 2 ในการเทสต์ครั้งนี้เป็นของ ไอ โอกูระ นักบิดชาวญี่ปุ่นจาก แทร็คเฮาส์ เรซซิ่ง โดยทำเวลาต่อรอบ 1 นาที 28.668 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.097 วินาทีเท่านั้น
ขณะที่ มาร์ค มาร์เกซ นักบิดสแปนิชแชมป์โลกคนปัจจุบันจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม มีปัญหาอาการปวดท้องรบกวนตลอดทั้ง 2 วัน โดยเขาพลาดล้มรวมถึง 3 ครั้งในการทดสอบครั้งนี้ แต่ยังรั้งอันดับ 3 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 28.836 วินาที ตามหลังผู้นำ 0.168 วินาที ตามด้วยทีมเมทชาวอิตาเลียนอย่าง บันยาญ่า ในอันดับ 4 ตามหลัง 0.215 วินาที
ด้าน อเล็กซ์ มาร์เกซ รองแชมป์โลกชาวสแปนิชจาก เกรซินี เรซซิ่ง จบการทดสอบด้วยอันดับ 5 ตามหลัง 0.293 วินาที ตามด้วย เปโดร อคอสต้า นักบิดกระทิงดุจาก เคทีเอ็ม แฟ็คตอรี เรซซิ่ง ในอันดับ 6 ตามหลัง 0.353 วินาที
ส่วน โจอัน เมียร์ นักบิดสแปนิชจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล เป็นนักแข่งจากค่ายจักรยานยนต์ญี่ปุ่นที่เร็วที่สุดในการทดสอบครั้งนี้ รั้งอันดับ 10 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.296 วินาที ตามหัวแถว 0.628 วินาที
สำหรับ ยามาฮ่า ที่ทำงานอย่างหนักกับรถแข่ง M1V4 ยังต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่าค่ายอื่นๆ โดยในช่วงท้าย แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดออสเตรเลียนจาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี ออกมาทำ “ฟลายอิ้งแล็ป” จบการเทสต์ในอันดับ 16 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.672 วินาที ตามหลังผู้นำ 1.004 วินาที ส่วน ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร นักบิดชาวฝรั่งเศสจาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี รั้งอันดับ 17 ตามหลัง 1.033 วินาที
โดยกลุ่มนักบิดรุกกี้ถือว่าทำผลงานในการทดสอบครั้งนี้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่ง ดิโอโก้ โมเรร่า นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนจาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ยกระดับความเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง รั้งอันดับ 19 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.920 วินาที ตามหลังจ่าฝูง 1.252 วินาที ส่วน โทปรัค ราซกัตลิโอกลู นักบิดเติร์กจาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี จบ บุรีรัมย์ เทสต์ ในอันดับ 21 ตามหลัง 2.104 วินาที
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 จะเปิดฉากดวลความเร็วสนามแรกของฤดูกาลระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมนี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์