Honda RC213V ยกระดับผลงานต่อเนื่อง “โมโตจีพี บุรีรัมย์ เทสต์”

“ทัพนักบิดฮอนด้า” สร้างความคืบหน้าต่อเนื่องในการทดสอบ พรี-ซีซั่นเทสต์ ของ โมโตจีพี โดยหลังผ่านวันแรก “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ขยับรั้งท็อป 5 ก่อนที่ “ลูก้า มารินี” และ “โจอัน เมียร์” คู่หูจากทีมโรงงานจะยกระดับต่อเนื่องในช่วงเช้าวันที่ 2 ของ “บุรีรัมย์ เทสต์” ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
การทดสอบ “พรี-ซีซั่นเทสต์” อย่างเป็นทางการของศึก โมโตจีพี 2026 เดินทางเข้าสู่วันสุดท้ายแล้ว โดยล่าสุดผ่านการลงสนามเทสต์ครึ่งวันเช้าของ วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ท่ามกลางแสงแดดและอากาศที่ร้อน
หลังจากที่ “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ พารถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 5 ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 5 จากการทดสอบวันแรกด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.467 วินาที เจ้าตัวก็เปลี่ยนแผนการทำงานในวันที่ 2 เช่นเดียวกับนักบิด ฮอนด้า คนอื่นๆ
โดยเมื่อจบครึ่งวันในช่วงเช้าของวันที่ 2 “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล เจ้าของรถแข่งหมายเลข 10 รั้งอันดับ 11 ยกระดับเวลาต่อรอบมาเป็น 1 นาที 29.451 วินาที ตามผู้นำ 0.615 วินาที ตามด้วยทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 ในอันดับ 12 ตามหลังจ่าฝูง 0.617 วินาที
ขณะที่ ซาร์โก จบช่วงเช้าด้วยอันดับ 14 ตามหลัง 0.772 วินาที และ “ดิโอโก้ โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียนเจ้าของหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ปรับปรุงความเร็วได้อย่างน่าสนใจ รั้งอันดับ 15 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.920 วินาที ตามผู้นำ 1.084 วินาที
ทั้งนี้ การทดสอบ โมโตจีพี ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จะดำเนินจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์นี้ ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นการเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่ ก่อนจะเปิดฉากดวลสนามแรกในรายการ “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมนี้
